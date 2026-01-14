Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gerente SASEuromilones TrianaComplementos funcionariosViviendas cementerioIncendio MacarenaAyesa
instagramlinkedin

Punta Umbría exige a Costas una actuación urgente ante el riesgo ambiental en la playa de El Portil

El Ayuntamiento alerta del posible colapso del colector de saneamiento tras los daños agravados por la borrasca Francis y advierte de consecuencias ambientales irreversibles "por la inacción del Gobierno"

Una de las zonas afectadas en la playa de El Portil.

Una de las zonas afectadas en la playa de El Portil. / El Correo

Ramón Morales

Ramón Morales

Huelva

Nuevo aviso al Gobierno sobre la situación de la playa onubense de El Portil en Huelva, un enclave pertenecientea al municipio de Punta Umbría. El ayuntamiento puntaumbrieño ha enviado un nuevo requerimiento a la Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, reclamando una "actuación urgente e inmediata en la playa", gravemente afectada por la dinámica litoral, una situación que se ha visto dramáticamente agravada por la borrasca Francis.

El documento alerta del riesgo inminente y real de colapso del nuevo colector de saneamiento de fecales y pluviales, una infraestructura municipal aún pendiente de recepción, cuya rotura podría provocar vertidos directos sobre la playa con consecuencias ambientales irreversibles. El Ayuntamiento deja constancia expresa de que, de producirse cualquier vertido o daño al medio ambiente, la responsabilidad será única y exclusivamente de la Dirección General de Costas por su inacción consciente y reiterada.

FOTOGALERÍA | Así está la playa de El Portil en Huelva y el estado del colector

FOTOGALERÍA | Así está la playa de El Portil en Huelva y el estado del colector

Ver galería

Estado de la zona del colector en El Portil y de la playa. / Ayuntamiento de Punta Umbría

Denuncia de abandono institucional

El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha denunciado con rotundidad el abandono institucional al que el Gobierno de España somete a El Portil, en claro contraste con la atención que está otorgando a otros municipios costeros de la provincia de Huelva afectados por idéntica problemática. “Aquí no hay ni proyectos, ni presupuesto, ni voluntad política. Solo silencio y abandono institucional”, ha afirmado.

Hernández Cansino ha señalado la pasividad del Ministerio para la Transición Ecológica, de la Secretaría de Estado y de la Dirección General de Costas, que “mientras actúan con rapidez en otros puntos del litoral onubense, condenan a El Portil a una degradación progresiva e injustificable”.

Promesas sin ejecutar

El alcalde ha recordado la reunión mantenida por la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, con vecinos de El Portil, en la que aseguró la existencia de un supuesto proyecto ministerial que nunca ha sido presentado ni ejecutado. “Aquí no hay proyecto, no hay inversión y no hay intención de actuar”, ha denunciado.

A esta situación se suma que hace exactamente una semana el alcalde solicitó formalmente una reunión urgente con Costas tras visitar la playa y constatar la situación de emergencia ambiental existente. “Una semana después, el silencio administrativo continúa, incluso ante una amenaza directa al medio ambiente”, ha subrayado.

Acciones legales y advertencia de intervención

Hernández Cansino ha recordado que el Ayuntamiento ha remitido numerosos requerimientos formales a Costas, el último de ellos en noviembre, y que mantiene abierto un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por los daños derivados de su dejadez. “Estamos hablando de daños que superan ya los tres millones de euros y que siguen aumentando cada día por la inacción del Gobierno de España”.

Noticias relacionadas y más

El alcalde ha advertido de que, si Costas continúa sin actuar, el Ayuntamiento intervendrá de manera subsidiaria para proteger las infraestructuras municipalescolector, calzadas, acerados y viales— y le repercutirá íntegramente el coste económico de las actuaciones, además de exigir las responsabilidades legales y patrimoniales que correspondan.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aprobados los nuevos complementos para funcionarios de Andalucía: el salario podrá subir hasta 15.000 euros
  2. Las lluvias vuelven a Andalucía: un frente atlántico romperá el buen tiempo y subirán las temperaturas
  3. La provincia andaluza que acoge la única construcción humana del mundo que se ve desde el espacio
  4. ¿Qué ha pasado entre la Oficina Antifraude y José Manuel Soto? Todas las claves de la investigación al proyectos Caminos del Rocío
  5. Las casas en primerísima línea de playa en Matalascañas en peligro tras el temporal: 'Se van a caer seguro, la pregunta es cuándo
  6. Ouigo cancela trenes AVE Sevilla-Madrid: hasta un 200% de indemnización por para los pasajeros ¿cómo reclamar?
  7. Alerta amarilla por lluvias en Andalucía: tres provincias afectadas y las tormentas pueden llegar al miércoles
  8. Preliminares COAC 2026: ¿Quién canta hoy 11 de enero en el Gran Teatro Falla? Horario y orden de las actuaciones

Matalascañas llega a Madrid para buscar soluciones al paseo marítimo y a la grave situación del litoral

Matalascañas llega a Madrid para buscar soluciones al paseo marítimo y a la grave situación del litoral

Punta Umbría exige a Costas una actuación urgente ante el riesgo ambiental en la playa de El Portil

Punta Umbría exige a Costas una actuación urgente ante el riesgo ambiental en la playa de El Portil

El mayor experto en financiación cifra en 389 euros por habitante la brecha del nuevo modelo entre Cataluña y Andalucía

El mayor experto en financiación cifra en 389 euros por habitante la brecha del nuevo modelo entre Cataluña y Andalucía

Preliminares COAC 2026: ¿Quién canta hoy 14 de enero en el Gran Teatro Falla? Horario y orden de actuación de la sesión

Preliminares COAC 2026: ¿Quién canta hoy 14 de enero en el Gran Teatro Falla? Horario y orden de actuación de la sesión

Andalucía planta cara al Gobierno y exige 365 millones más para evitar una "desventaja" histórica en su red eléctrica

Andalucía planta cara al Gobierno y exige 365 millones más para evitar una "desventaja" histórica en su red eléctrica

Récord de vacunación frente a la gripe en Andalucía pese al aumento de las infecciones respiratorias

Récord de vacunación frente a la gripe en Andalucía pese al aumento de las infecciones respiratorias

Un solo sorteo y 815.000 euros: la ONCE desata la alegría en Chiclana

Un solo sorteo y 815.000 euros: la ONCE desata la alegría en Chiclana

Antonio Sanz apoya a la gerente del SAS tras la investigación abierta en Córdoba: "Es una maniobra desesperada del PSOE"

Antonio Sanz apoya a la gerente del SAS tras la investigación abierta en Córdoba: "Es una maniobra desesperada del PSOE"
Tracking Pixel Contents