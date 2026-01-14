Punta Umbría exige a Costas una actuación urgente ante el riesgo ambiental en la playa de El Portil

Nuevo aviso al Gobierno sobre la situación de la playa onubense de El Portil en Huelva, un enclave pertenecientea al municipio de Punta Umbría. El ayuntamiento puntaumbrieño ha enviado un nuevo requerimiento a la Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, reclamando una "actuación urgente e inmediata en la playa", gravemente afectada por la dinámica litoral, una situación que se ha visto dramáticamente agravada por la borrasca Francis.

El documento alerta del riesgo inminente y real de colapso del nuevo colector de saneamiento de fecales y pluviales, una infraestructura municipal aún pendiente de recepción, cuya rotura podría provocar vertidos directos sobre la playa con consecuencias ambientales irreversibles. El Ayuntamiento deja constancia expresa de que, de producirse cualquier vertido o daño al medio ambiente, la responsabilidad será única y exclusivamente de la Dirección General de Costas por su inacción consciente y reiterada.

Estado de la zona del colector en El Portil y de la playa. / Ayuntamiento de Punta Umbría

Denuncia de abandono institucional

El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha denunciado con rotundidad el abandono institucional al que el Gobierno de España somete a El Portil, en claro contraste con la atención que está otorgando a otros municipios costeros de la provincia de Huelva afectados por idéntica problemática. “Aquí no hay ni proyectos, ni presupuesto, ni voluntad política. Solo silencio y abandono institucional”, ha afirmado.

Hernández Cansino ha señalado la pasividad del Ministerio para la Transición Ecológica, de la Secretaría de Estado y de la Dirección General de Costas, que “mientras actúan con rapidez en otros puntos del litoral onubense, condenan a El Portil a una degradación progresiva e injustificable”.

Promesas sin ejecutar

El alcalde ha recordado la reunión mantenida por la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, con vecinos de El Portil, en la que aseguró la existencia de un supuesto proyecto ministerial que nunca ha sido presentado ni ejecutado. “Aquí no hay proyecto, no hay inversión y no hay intención de actuar”, ha denunciado.

A esta situación se suma que hace exactamente una semana el alcalde solicitó formalmente una reunión urgente con Costas tras visitar la playa y constatar la situación de emergencia ambiental existente. “Una semana después, el silencio administrativo continúa, incluso ante una amenaza directa al medio ambiente”, ha subrayado.

Acciones legales y advertencia de intervención

Hernández Cansino ha recordado que el Ayuntamiento ha remitido numerosos requerimientos formales a Costas, el último de ellos en noviembre, y que mantiene abierto un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por los daños derivados de su dejadez. “Estamos hablando de daños que superan ya los tres millones de euros y que siguen aumentando cada día por la inacción del Gobierno de España”.

El alcalde ha advertido de que, si Costas continúa sin actuar, el Ayuntamiento intervendrá de manera subsidiaria para proteger las infraestructuras municipales —colector, calzadas, acerados y viales— y le repercutirá íntegramente el coste económico de las actuaciones, además de exigir las responsabilidades legales y patrimoniales que correspondan.