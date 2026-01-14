Punta Umbría exige a Costas una actuación urgente ante el riesgo ambiental en la playa de El Portil
El Ayuntamiento alerta del posible colapso del colector de saneamiento tras los daños agravados por la borrasca Francis y advierte de consecuencias ambientales irreversibles "por la inacción del Gobierno"
Nuevo aviso al Gobierno sobre la situación de la playa onubense de El Portil en Huelva, un enclave pertenecientea al municipio de Punta Umbría. El ayuntamiento puntaumbrieño ha enviado un nuevo requerimiento a la Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, reclamando una "actuación urgente e inmediata en la playa", gravemente afectada por la dinámica litoral, una situación que se ha visto dramáticamente agravada por la borrasca Francis.
El documento alerta del riesgo inminente y real de colapso del nuevo colector de saneamiento de fecales y pluviales, una infraestructura municipal aún pendiente de recepción, cuya rotura podría provocar vertidos directos sobre la playa con consecuencias ambientales irreversibles. El Ayuntamiento deja constancia expresa de que, de producirse cualquier vertido o daño al medio ambiente, la responsabilidad será única y exclusivamente de la Dirección General de Costas por su inacción consciente y reiterada.
Denuncia de abandono institucional
El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha denunciado con rotundidad el abandono institucional al que el Gobierno de España somete a El Portil, en claro contraste con la atención que está otorgando a otros municipios costeros de la provincia de Huelva afectados por idéntica problemática. “Aquí no hay ni proyectos, ni presupuesto, ni voluntad política. Solo silencio y abandono institucional”, ha afirmado.
Hernández Cansino ha señalado la pasividad del Ministerio para la Transición Ecológica, de la Secretaría de Estado y de la Dirección General de Costas, que “mientras actúan con rapidez en otros puntos del litoral onubense, condenan a El Portil a una degradación progresiva e injustificable”.
Promesas sin ejecutar
El alcalde ha recordado la reunión mantenida por la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, con vecinos de El Portil, en la que aseguró la existencia de un supuesto proyecto ministerial que nunca ha sido presentado ni ejecutado. “Aquí no hay proyecto, no hay inversión y no hay intención de actuar”, ha denunciado.
A esta situación se suma que hace exactamente una semana el alcalde solicitó formalmente una reunión urgente con Costas tras visitar la playa y constatar la situación de emergencia ambiental existente. “Una semana después, el silencio administrativo continúa, incluso ante una amenaza directa al medio ambiente”, ha subrayado.
Acciones legales y advertencia de intervención
Hernández Cansino ha recordado que el Ayuntamiento ha remitido numerosos requerimientos formales a Costas, el último de ellos en noviembre, y que mantiene abierto un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por los daños derivados de su dejadez. “Estamos hablando de daños que superan ya los tres millones de euros y que siguen aumentando cada día por la inacción del Gobierno de España”.
El alcalde ha advertido de que, si Costas continúa sin actuar, el Ayuntamiento intervendrá de manera subsidiaria para proteger las infraestructuras municipales —colector, calzadas, acerados y viales— y le repercutirá íntegramente el coste económico de las actuaciones, además de exigir las responsabilidades legales y patrimoniales que correspondan.
- Aprobados los nuevos complementos para funcionarios de Andalucía: el salario podrá subir hasta 15.000 euros
- Las lluvias vuelven a Andalucía: un frente atlántico romperá el buen tiempo y subirán las temperaturas
- La provincia andaluza que acoge la única construcción humana del mundo que se ve desde el espacio
- ¿Qué ha pasado entre la Oficina Antifraude y José Manuel Soto? Todas las claves de la investigación al proyectos Caminos del Rocío
- Las casas en primerísima línea de playa en Matalascañas en peligro tras el temporal: 'Se van a caer seguro, la pregunta es cuándo
- Ouigo cancela trenes AVE Sevilla-Madrid: hasta un 200% de indemnización por para los pasajeros ¿cómo reclamar?
- Alerta amarilla por lluvias en Andalucía: tres provincias afectadas y las tormentas pueden llegar al miércoles
- Preliminares COAC 2026: ¿Quién canta hoy 11 de enero en el Gran Teatro Falla? Horario y orden de las actuaciones