Récord de vacunación frente a la gripe en Andalucía pese al aumento de las infecciones respiratorias

Andalucía ha alcanzado su mayor cifra de vacunación contra la gripe desde que existen registros. Desde el inicio de la campaña, el pasado 30 de septiembre, 1.903.244 andaluces han recibido la vacuna antigripal, superando ligeramente el máximo marcado en la campaña 2022-2023, cuando se inmunizó a 1.902.719 personas, según ha dado a conocer el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

El dato se conoce en un momento en el que la circulación de virus respiratorios sigue siendo elevada, lo que ha llevado a las autoridades sanitarias a insistir en la importancia de mantener abierta la campaña. Las infecciones respiratorias agudas (IRA) continúan en niveles epidémicos en la comunidad, con un repunte en la última semana: la tasa ha pasado de 286,2 a 307,7 casos por cada 100.000 habitantes entre la semana de Año Nuevo y la de Reyes.

Las infecciones respiratorias siguen al alza

Aunque el conjunto de las infecciones respiratorias ha aumentado, la incidencia del síndrome gripal mantiene una tendencia descendente, al pasar de 37,8 a 32,4 casos por 100.000 habitantes en la última semana analizada.

Por provincias, la tasa de gripe se sitúa por debajo de los 50 casos en todas ellas, con Sevilla (44,2) y Cádiz (39,2) a la cabeza, mientras que Almería (17,2) registra la incidencia más baja.

En cuanto a las infecciones respiratorias agudas en general, los valores siguen siendo elevados en buena parte del territorio, con especial incidencia en Cádiz (416,7), Jaén (370,9) y Sevilla (318 casos por 100.000 habitantes).

Vacunación frente al covid

La campaña de invierno no se ha limitado a la gripe. Más de 772.700 personas se han vacunado frente al covid-19 en Andalucía durante esta temporada. Además, la inmunización frente al virus respiratorio sincitial (VRS) -principal causante de la bronquiolitis- ha alcanzado a 43.832 bebés, lo que supone una cobertura del 94,6% de la población diana.

Todas las provincias superan el 92% de cobertura en esta inmunización infantil, con porcentajes especialmente altos en Jaén (96,5%), Huelva (95,9%) y Córdoba (95,6%).

Sevilla y Málaga, a la cabeza en número de vacunados

Por volumen de población, Sevilla lidera la vacunación antigripal con 445.462 personas inmunizadas, seguida de Málaga (344.756) y Cádiz (239.763). En vacunación frente al covid-19, Sevilla también encabeza el ranking con 208.753 dosis administradas.

La campaña sigue abierta: quién puede vacunarse y dónde

Sanidad recuerda que la vacunación sigue disponible para los principales grupos de riesgo:

Niños de 6 a 59 meses ,

, Mayores de 60 años ,

, Personas con patologías previas

Embarazadas

Profesionales sanitarios y sociosanitarios

La cita puede solicitarse por los canales habituales -Salud Responde o el centro de salud-, aunque este miércoles Andalucía ha habilitado 357 puntos de vacunación sin cita, la mayoría en horario de tarde. Sevilla, Málaga y Cádiz concentran el mayor número de estos dispositivos.

Las autoridades sanitarias insisten en que la vacuna es eficaz, segura y gratuita, y recuerdan que aún se está a tiempo de reducir el riesgo de complicaciones en un invierno marcado por la alta circulación de virus respiratorios.