Tapas a un euro y vinos a granel en este conocido bar de Cádiz: "Una bodeguita de las de toda la vida"

Con los precios en un ascenso constante, parece tarea imposible encontrar bares y restaurantes en los que degustar los mejores platos desde solo un euro. Pero eso es justo lo que ofrece una emblemática bodega de la provincia de Cádiz que cuenta con todo tipo de tapas desde apenas 1,10 euros.

Esta empresa familiar que fue fundada en 1957 y atesora casi 70 años de experiencia en la cocina y los vinos más destacados del territorio es 'Bodegas el Gato', un negocio situado en el casco antiguo del pueblo costero gaditano de Rota.

Casi 70 años de tradición familiar en la elaboración de vinos

"Es una bodeguita de las de toda la vida", señalan al respecto sus propios clientes, que destacan que esta es una de las pocas tabernas que continúan ofreciendo sus mejores platos sin que el bolsillo se resienta.

Esta reconocida bodega que arrancó su actividad en la década de los 50 de mano de Juan Martínez Martín-Niño, conocido como 'El Gato', y su familia, no solo dispone de todo tipo de tapas, sino también de vinos que producen y embotellan ellos mismos.

Una visita a las Bodegas El Gato: un viaje al pasado

Para ello, cuidan "al máximo" la elaboración de sus caldos, "desde el viñedo hasta su embotellado", para ofrecer así sus vinos Finos, Moscatel, Cream, Pedro Ximenez, Oloroso y Tintilla de Rota, originario este último de la localidad gaditana.

"Nuestros vinos se distinguen en el mercado por las marcas El Mayeto, Gran Mayeto, J. Martínez y Tehigo", añade la familia al respecto, que también permite a sus visitantes conocer las Bodegas el Gato y descubrir las instalaciones y el proceso de elaboración de sus vinos.

"El recorrido se convierte en un viaje al pasado, pues es la única Bodega del casco histórico de Rota en funcionamiento", recalca la propia empresa, que también ofrece conocer su pequeño laboratorio, las botas que conservan gran parte del vino, una antigua embotelladora rudimentaria que aún funciona y 'La Sacristía', donde se guardan los vinos "más antiguos y los más preciados".

Tapas tradicionales desde 1,10 euros

Y para quienes quieran acompañar estos caldos con las mejores tapas, 'Bodegas el Gato' cuenta con una amplia variedad de chacinas, platos fríos y a la plancha desde 1,10 euros.

Entre ellos, destacan su arranque roteño, la ensaladilla rusa, el montadito de chorizo a la plancha, los pinchos de pollo, los boquerones en vinagre, los arenques ahumados, el filete de lomo, la butifarra, el chorizo ibérico de bellota o la mojama extra de Barbate, entre otros muchos.

Todo ello se puede degustar en su local de la avenida San Fernando número 40 de Rota, de lunes a sábado, en horario de 9.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas. Los domingos, por su parte, permanece cerrado.