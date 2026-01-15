Almonte alerta que el plan del Ministerio para Matalascañas no salva el verano: "No resuelve con urgencia la situación catastrófica"

La reunión entre el Ministerio de Transición Ecológica y el Ayuntamiento de Almonte ha servido para fijar las bases de una propuesta a medio y largo plazo que pasa por la construcción de un nuevo Paseo Marítimo de 1,5 kilómetros más alejado de la costa y protegido de los temporales que han destrozado el actual. Sin embargo, Gobierno de España y Ayuntamiento de Almonte han evidenciado sus diferencias en cuanto a las actuaciones inmediatas y urgentes para garantizar la actividad económica en la temporada de primavera-verano.

"Se trata de actuaciones estructurales que no ofrecen una solución inmediata a los daños provocados por los temporales, ni a los problemas de seguridad, estabilidad y recuperación económica que afectan hoy a vecinos y empresarios del núcleo costero", ha explicado el Ayuntamiento de Almonte que incide en la necesidad de acometer reparaciones para que el Paseo Marítimo pueda reutilizarse en verano y puedan mantener actividad los negocios del entorno.

Para ello, el Consistorio asegura trabajar en un plan de recuperación que permita que los servicios estén operativos este verano. "Matalascañas es una referencia turística clave en Huelva especialmente en el turismo familiar y activo. "La falta de soluciones inmediatas ya está teniendo efectos económicos, afectando a los alquileres y a la planificación de la próxima temporada estival, de la que dependen numerosas familias", apunta el gobierno de la ciudad.

Asimismo, el alcalde ha anunciado que el Ayuntamiento iniciará los procedimientos "necesarios" para reclamar las indemnizaciones "correspondientes", incluida la reclamación de responsabilidad patrimonial, al considerar que "los daños no solo se deben a las tempestades, sino también a la falta de aportes de arena durante más de siete años". Además, mantendrá una reunión con todos los grupos políticos municipales para compartir "la posición" del Ayuntamiento y "avanzar con una visión común, con el objetivo de normalizar la situación de cara al verano".

140 millones de inversión y una solución estructural

El plan del Ministerio de Transición Ecológica que fue presentado al Ayuntamiento de Almonte por parte del secretario de Estado Hugo Morán pasa por el desarrollo de una batería de inversiones hasta alcanzar los 140 millones de euros que incluyen desde el relleno de arena que está en marcha hasta la recuperación de la depuradora afectada por el temporal.

"Vamos a redactar un proyecto estructural a futuro con una declaración de emergencia un nuevo paseo de 1,5 kilómetros, en el tramo afectado y que entregaríamos al Ayuntamiento a la finalización del mismo. Debe haber más espacio de playa y debe responder a lo que significa al cambio climático", explicó el secretario de estado Hugo Morán, quien planteó así un retranqueo del paseo y eludió hablar de posibles expropiaciones, una opción que de entrada ha sido descartada.

El PSOE reivindica el compromiso del Gobierno y critica al Ayuntamiento de Almonte

El PSOE, a través del parlamentario andaluz Mario Jiménez destacó la actitud del Ministerio y el compromiso de inversiones en el Paseo Marítimo. "Se ha visto de nuevo el ejemplo de la buena política y de la mala política. De la buena política, la que representa el Gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, que de manera inmediata, en un tiempo récord, se comprometió a actuar de manera inmediata y a realizar el aporte de arena necesario para garantizar la protección de esa playa, así como actuar también y garantizar las cuestiones de depuración de agua en Matalascañas y nos encontramos lo peor de la política; el desprecio, la confrontación, la bronca, el enfrentamiento que representa el alcalde de Almonte", apuntó Jiménez.

El diputado socialista apuntó además a la Junta de Andalucía "que no ha dado la cara ni se ha comprometido absolutamente a nada" mientras "el gobierno de España sí lo ha hecho". "Con una voluntad del Gobierno Socialista, porque el PSOE de Huelva se ha puesto a la cabeza en la solución de ese problema y el Partido Socialista en Almonte lo ha reclamado y así se ha atendido, porque es de justicia, por parte del Gobierno de España".