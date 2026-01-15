Andalucía redobla la presión al Ministerio para la presa de Alcolea tras meses de bloqueo: "No podemos esperar más"

Seis meses después de que se alcanzara un principio de acuerdo para desbloquear la presa de Alcolea sigue sin formalizarse el convenio que permita completar las obras. Esta infraestructura es esencial para incrementar las reservas de agua ante la sequía y para proteger la provincia de Huelva de avenidas por temporales. Por este motivo, el Ministerio de Transición y la Junta de Andalucía comparten que es imprescindible que se completen las obras que se quedaron paralizadas en 2017. El problema es cómo se retoman los trabajos, quién se hace responsable de la gestión y cómo se asume una inversión que superará los 90 millones de euros.

El pasado verano, el Gobierno andaluz, a través de la Consejería de Agricultura y Agua, que dirige Ramón Fernández-Pacheco, dio por resuelto este pulso con el Ministerio y anunció un principio de acuerdo: la Junta asumiría la responsabilidad de completar la obra y gestionar la nueva infraestructura a cambio de que el Ministerio compensase a la comunidad autónoma con una batería de nuevas inversiones valoradas en el mismo dinero que va a desembolsar la Administración autonómica en Alcolea. El listado de proyectos quedaba pendiente de concreción en una comisión mixta.

Según la Consejería de Agricultura porque el Ministerio pidió retrasar el acuerdo ante la situación crítica de todo el país por los incendios el pasado verano. Pero la preocupación creció en septiembre cuando el ex alcalde de Huelva y diputado Gabriel Cruz desató una nueva tormenta política al afirmar públicamente que el Ejecutivo central "no permitirá que la Junta asuma las competencias de la presa".

Desde entonces, todo se ha mantenido en stand by. No ha habido ningún avance entre ambas administraciones y el convenio se ha mantenido sobre la mesa. No se ha formalizado y, por tanto, la Junta de Andalucía sigue sin margen para iniciar los contratos y trabajos previos para la finalización de las obras.

"Ya tienen el convenio firmado"

"Hemos decidido enviar el convenio firmado por parte de la Junta de Andalucía. Si el problema era la fecha, ahí lo tienen. El Gobierno de María Jesús Montero tendrá ahora que aclarar. No podemos esperar ni un minuto más. Si no quieren poner fecha para la firma, no hace falta, ya lo tienen firmado por parte de la Junta de Andalucía y ahora es el Gobierno de María Jesús Montero la que va a tener que decir si firma el protocolo o no. Si permite a la Junta de Andalucía terminar la presa de Alcolea de una vez por todas y acabar con los problemas del agua en Huelva o no", explicó el consejero de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Ramón Fernández-Pacheco en un acto en Huelva.

Fernández-Pacheco reiteró que la propuesta de la Junta de Andalucía de asumir la gestión de las obras "es un ofrecimiento sincero y en beneficio del interés general de Huelva". En este sentido destacó que no sólo va a suponer un aumento de las reservas sino que supone una infraestructura clave para luchar contra los efectos del cambio climático: "Los vecinos de municipios como Gibraleón que verían solucionado el problema de las avenidas torrenciales del río Odiel".

Los datos de la obra de la presa de Alcolea

La presa de Alcolea, paralizada desde 2017, es un proyecto clave para Andalucía. Para épocas de sequía hubiera sumado 246 hectómetros cúbicos de agua embalsada al sistema además de ser una medida de protección ante el riesgo de formación de avenidas de agua.

En 2015 cuando se inició la obra partió con un presupuesto de 89 millones de euros aunque dos años después se quedaron paralizadas. No obstante, la Junta de Andalucía asume que el importe será muy superior a esa cifra ya que hay que añadir que hay que actualizar el proyecto, y asumir la subida de los precios y materiales.