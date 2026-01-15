Begoña Iza, la profesora de Historia nacida en el País Vasco que defiende el andalucismo en el Parlamento

Hace menos de un año que la diputada Begoña Iza (Bilbao, 1977) llegó al Parlamento de Andalucía. Esta profesora de Historia de un instituto de Alcalá de Guadaíra desembarcó por primera vez en el Hospital de las Cinco Llagas en marzo de 2025 para sustituir a su compañera Maribel Mora cuando apenas quedaba un año para terminar la legislatura. Hoy es una de las diputadas que más toma la palabra.

El suyo ha tenido que ser un aprendizaje rápido. Además, su puesta de largo ha coincidido con el acelerón legislativo que ha desarrollado el Gobierno de Juanma Moreno en los últimos meses e Iza ha tenido que pasar de 0 a 100 de un día para otro. Un "reto", como ella misma define, que se prevé especialmente complicado en un grupo como Adelante Andalucía, que, con solo dos diputados, tiene que hacer frente al PP con 56.

Pese a que Iza nació en el País Vasco, siempre ha estado vinculada a Andalucía. Su madre era originaria de Martos y tras terminar la carrera, llegó a Sevilla para realizar un máster en la Hispalense en los 2000. De hecho, aunque no llegó a Alcalá de Guadaíra hasta hace apenas seis años, la diputada andalucista habla del municipio sevillano como su pueblo y asegura que "siempre" ha tenido a Andalucía en su vida.

Siempre con un pie en la calle

Aunque Iza nuca ha ejercido como representante política, lleva 15 años dando clases en Secundaria, sí que ha estado siempre vinculada a organizaciones políticas, con el mundo ecologista, donde milita desde hace décadas. Por ello admite que este giro profesional no ha sido una sorpresa en su entorno. Aun así, puntualiza que le da "mucha pena" estar apartada de su labor como docente por su "vocación".

Si en el instituto Iza tenía que dedicar los ratos fuera de clase a corregir o preparar sesiones, ahora lo hace recorriéndose Andalucía. "Es complicado, pero el tema de los horarios no es tan diferente, pero la gente de verdad no se puede imaginar la asfixia que tiene la comunidad era docente", confiesa esta profesora, que reconoce que recuerda a sus compañeros cada vez que se acerca el fin de una evaluación.

"El Parlamento es muy importante, pero en Adelante nunca perdemos de vista que tenemos que tener una patita dentro y otra fuera", explica. Iza señala que "si te ciñes a lo que pasa dentro del Parlamento pierde la perspectiva de lo que pasa ahí fuera". En esta línea sostiene que su profesión le ha permitido tener siempre cerca distintas realidades, algo que va a llevar siempre dentro, además, asegura que, ser usuaria de los servicios públicos le permite "trasladar esa realidad de verdad".

Una ley por las mujeres con menopausia

Además de sustituir a Mora en el escaño, Iza también la relevó en alguno de los temas que la exdiputada lideraba. Así, además de la ley de gafas con la que su grupo alcanzó la unanimidad de la Cámara, la parlamentaria vasca reconoce sentirse especialmente orgullosa de la ley de contra la discriminación por menopausia. Una norma que no salió adelante, pero en la que esperan poder insistir.

"Tenemos que seguir dando esa batalla para proteger a las mujeres", sostiene para insistir en la importancia de denunciar que los populares "ponen la cara de moderación y la ultraderecha escribe la letra pequeña". Iza ha podido ver las "grandes diferencias" que hay entre los partidos. "El PP da imagen de moderación, de diálogo y eso no ha sido verdad en ningún momento". Así, lamenta que la derecha "ha pasado su rodillo" por las iniciativas de su grupo.

Iza vuelve al Parlamento con las pilas cargadas tras unas "merecidas" vacaciones que ha cogido con ganas después de unos meses intensos para afrontar la recta final de la legislatura. Viajar al Norte a ver a su familia y pasar unos días con sus familiares de aquí le han permitido "desconectar" un poco de la locura política. "Todo el mundo se merece un descansito para coger con más fuerzas en enero", bromea.