Cazado en un yate con 1.800 kilos de hachís frente a Matalascañas y es condenado a tres años de cárcel

La Audiencia Provincial de Huelva ha impuesto tres años de prisión al tripulante de una embarcación recreativa interceptada tras una intensa persecución en alta mar, frente a Matalascañas (Huelva), en una operación en la que las fuerzas de seguridad lograron incautar 1.800 kilos de hachís, uno de los mayores alijos registrados en la zona.

Condena y multa millonaria

La sentencia de conformidad, a la que ha tenido acceso EFE, lo considera autor de un delito contra la salud pública con el agravante de "extrema gravedad" debido al uso de la embarcación y la notoria importancia del alijo, por el que, además de la pena de prisión, le impone el pago de dos multas de 4.000.000 de euros cada una.

Los hechos probados se remontan a la tarde del 27 de mayo de 2022, cuando la patrullera 'Río Saja' del Servicio Marítimo de la Guardia Civil realizaba labores de vigilancia marítima a unas 10 millas de la costa de Matalascañas y los agentes avistaron un grupo de tres barcos y decidieron inspeccionar una embarcación recreativa que les resultó desconocida.

Huida y persecución en alta mar

Lejos de detenerse ante los requerimientos acústicos y luminosos de la autoridad, los tripulantes huyeron a gran velocidad hacia la desembocadura del Guadalquivir. Tras una hora de persecución, la Guardia Civil abordó la nave a unas 3,5 millas de la playa del Inglesito.

Alijo de hachís oculto en el yate

Al acceder a la cubierta, los agentes hallaron decenas de fardos de arpillera apilados a la vista en la cocina, los pasillos y los camarotes del yate. En total, se aprehendieron 60 fardos de resina de cannabis con un peso neto de 1.816 kilogramos.

La droga intervenida presentaba un alto índice de pureza y habría alcanzado un valor de 3.728.783 euros en el mercado ilícito.