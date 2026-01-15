Cazado en un yate con 1.800 kilos de hachís frente a Matalascañas y es condenado a tres años de cárcel
La Audiencia de Huelva impone también dos multas de cuatro millones de euros por el alijo interceptado tras una persecución marítima
La Audiencia Provincial de Huelva ha impuesto tres años de prisión al tripulante de una embarcación recreativa interceptada tras una intensa persecución en alta mar, frente a Matalascañas (Huelva), en una operación en la que las fuerzas de seguridad lograron incautar 1.800 kilos de hachís, uno de los mayores alijos registrados en la zona.
Condena y multa millonaria
La sentencia de conformidad, a la que ha tenido acceso EFE, lo considera autor de un delito contra la salud pública con el agravante de "extrema gravedad" debido al uso de la embarcación y la notoria importancia del alijo, por el que, además de la pena de prisión, le impone el pago de dos multas de 4.000.000 de euros cada una.
Los hechos probados se remontan a la tarde del 27 de mayo de 2022, cuando la patrullera 'Río Saja' del Servicio Marítimo de la Guardia Civil realizaba labores de vigilancia marítima a unas 10 millas de la costa de Matalascañas y los agentes avistaron un grupo de tres barcos y decidieron inspeccionar una embarcación recreativa que les resultó desconocida.
Huida y persecución en alta mar
Lejos de detenerse ante los requerimientos acústicos y luminosos de la autoridad, los tripulantes huyeron a gran velocidad hacia la desembocadura del Guadalquivir. Tras una hora de persecución, la Guardia Civil abordó la nave a unas 3,5 millas de la playa del Inglesito.
Alijo de hachís oculto en el yate
Al acceder a la cubierta, los agentes hallaron decenas de fardos de arpillera apilados a la vista en la cocina, los pasillos y los camarotes del yate. En total, se aprehendieron 60 fardos de resina de cannabis con un peso neto de 1.816 kilogramos.
La droga intervenida presentaba un alto índice de pureza y habría alcanzado un valor de 3.728.783 euros en el mercado ilícito.
- Aprobados los nuevos complementos para funcionarios de Andalucía: el salario podrá subir hasta 15.000 euros
- La provincia andaluza que acoge la única construcción humana del mundo que se ve desde el espacio
- Alba, una de las jóvenes andaluzas que logró pedir el bono de alquiler: 'En 20 segundos ya había 2.500 personas en la cola
- Las casas en primerísima línea de playa en Matalascañas en peligro tras el temporal: 'Se van a caer seguro, la pregunta es cuándo
- Ouigo cancela trenes AVE Sevilla-Madrid: hasta un 200% de indemnización por para los pasajeros ¿cómo reclamar?
- Alerta amarilla por lluvias en Andalucía: tres provincias afectadas y las tormentas pueden llegar al miércoles
- Este jueves, más lluvias en Andalucía: una nueva borrasca afectará a varias provincias y bajarán las temperaturas
- Los pantanos del Guadalquivir, clave para Sevilla, encadenan seis semanas de subida: estas son las cifras