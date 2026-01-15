Stephen Hawking revive en Cádiz con una chirigota: "Ha llegado el máquina para flipar en carnaval"

"Hola, soy Stephen Hawking, un afamado físico y divulgador de teorías revolucionarias sobre el origen del universo". Así se presenta Una chirigota en teoría, la agrupación que escribe el gaditano Miguel Ángel Llull y que, tal como deja claro en su tipo y repertorio, van del famoso científico británico. "He venido a Cádiz a disfrutar del carnaval, de sus calles y su amable gente", cantan inmóviles estos chirigoteros en cada una de sus sillas de ruedas eléctricas.

"Ha llegado el máquina para flipar en carnaval. Dicen que el más listo soy, mi coeficiente intelectual es sobrehumano. Tengo el coeficiente más alto que una marea de Santiago", continúan en su presentación. "La ELA me dejó como veis, aun así logré triunfar en mi carrera. Logré ser independiente, y aunque las pasé canutas, solito yo triunfé: igual que Andy sin el Lucas", sigue la copla. "No te molestes, que esto es para que te rías. Veo a la gente disfrutando, las sensaciones son muy buenas. Yo sabía que este año iba a ir todo sobre ruedas".

"Armémonos de valor hasta los dientes, y deja que Cádiz te guíe en tu lucha. Y vive tu vida, que vivir es cosa de valientes", rematan por su parte en la última cuarteta del popurrí estos Stephen Hawking, una pieza en la que se atreven incluso a bailar sevillanas. Una idea de chirigota arriesgada aunque muy bien desarrollada, que contó con el aplauso unánime del público del Gran Teatro Falla.

"El proceso ha sido difícil, llevamos dos meses con las sillas sentados", contaron sus componentes tras la actuación en los micros de Onda Cádiz. "Las sillas las hemos comprado nosotros. Todo con un fondo benéfico: cuando termine el carnaval, las donaremos a la Asociación ELA Andalucía. Queremos tener un detalle ya que han aceptado la carga", explicaron después de su pase de preliminares.