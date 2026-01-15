Condena firme por el caso ERE: prisión e indemnización millonaria para Ángel Rodríguez de la Borbolla

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena al exalcalde de Cazalla de la Sierra, Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla, a un año y medio de prisión y al pago de 8,4 millones de euros de indemnización en una causa vinculada al caso de los ERE.

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia de la Audiencia de Sevilla, de junio de 2022, que lo condenó como responsable, en concepto de cooperador necesario, de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con otro delito continuado de malversación de caudales públicos, con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

Según recoge la resolución, a la que ha tenido acceso EFE este jueves y de la que ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la sentencia ratificada también condenó al acusado a indemnizar con 8,4 millones de euros a la Junta de Andalucía por las ayudas a empresas del corcho en la Sierra Norte de Sevilla.

Recurso de casación rechazado

En concreto, el Supremo ha desestimado el recurso de casación por quebrantamiento de forma, infracción de ley y de precepto constitucional interpuesto por el acusado y la acusación particular de la Junta, a la que se adhirió el PP.

La Sala condena además al pago de las costas procesales ocasionadas en la instancia por los recursos.

"El tribunal no ha incurrido en error al declarar que los hechos se integran en el delito de malversación de caudales públicos dado que se dan los requisitos exigidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (...) El aprovechamiento para las empresas es palmario", recoge el Supremo.

Ayudas a empresas del corcho

La Audiencia de Sevilla consideró probado que el condenado controlaba y dirigía, al menos desde comienzos de los años 2000, un grupo de empresas conectadas geográficamente a la Sierra Norte de Sevilla, concretamente a las localidades de Cazalla de la Sierra y El Pedroso, dedicadas al sector del corcho en sus distintos ámbitos productivos y de negocio.

Ángel Rodríguez de la Borbolla era socio —en casi todas ellas mayoritario— y administrador de derecho o de hecho de las sociedades mercantiles referidas anteriormente, que "atravesaban una mala situación económica que las abocaba al cierre y liquidación", recogía la Audiencia en la sentencia ahora confirmada por el Tribunal Supremo.

La sentencia ponía de manifiesto que el condenado conocía, gracias a muchos cargos públicos de la Junta de Andalucía y por pertenecer al PSOE, que la Consejería de Empleo, a través de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, otorgaba ayudas a fondo perdido a empresas.

El grupo de empresas controlado por el condenado obtuvo ayudas o subvenciones por un montante total de 8,4 millones de euros, siendo el acusado "conocedor" de que las mismas "se debían exclusivamente a la libérrima voluntad de los cargos públicos con los que contactó y que acabaron beneficiando", señalaba la sentencia.

La Audiencia de Sevilla absolvió a otros cuatro acusados que fueron juzgados como cooperadores necesarios de los delitos de prevaricación y malversación.