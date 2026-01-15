Las entradas para la Final del Falla 2026 salen a la venta: cómo y dónde comprarlas

Las entradas para la Gran Final del COAC 2026 han salido a la venta. La última función de este Concurso tendrá lugar el próximo 13 de febrero en el Gran Teatro Falla, aunque los tickets se pueden comprar desde este jueves a las 17:00 en las taquillas del Ayuntamiento de Cádiz. El Consistorio ha tomado la decisión "de favorecer la venta de entrada al público gaditano" estableciendo la adquisición presencial.

"Las entradas para mayores, personas con problemas auditivos o visuales, movilidad reducida y discapacidad saldrán a la venta este jueves en el Gran Teatro Falla, también a las 17:00", según ha informado el Ayuntamiento gaditano. "Una vez que finalicen las colas en el Ayuntamiento de Cádiz, las entradas disponibles pasarán a venderse en Internet a través de la página web de Bacantix".

Como en otras fases del Concurso, el acceso al teatro estará regulado mediante entradas nominativas, que deberán ir identificadas con el DNI de la persona asistente, documento que será obligatorio presentar junto a la entrada. No se admitirán cambios ni devoluciones bajo ninguna circunstancia, y los menores de 16 años deberán acudir acompañados de una persona responsable o autorizada.

Precios de las entradas para la Gran Final del COAC 2026

"Los precios de las entradas de la Final no se han modificado con respecto a la última edición, oscilando desde los 95 euros para Butaca, Palco Platea y Palco Principal, los 80 euros en Palco Segundo y Delantero Anfiteatro, los 70 euros en Anfiteatro y 45 euros en Paraíso", según subrayan desde el Consistorio.

"La Delegación de Fiestas y Carnaval recuerda que en taquilla solo podrán adquirirse dos entradas por persona, siendo una de ellas para el comprador. Una medida que tiene el objetivo de que un mayor número de público pueda acceder a las entradas".