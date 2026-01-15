Funcionarios de la Junta de Andalucía trabajando a 13 grados: "Los compañeros van con los plumas puestos"

Plumas puestos y decenas de llamadas al responsable de prevención de riesgos. La vuelta de las vacaciones de algunos funcionarios de la administración general de la Junta de Andalucía ha sido aún más complicado de lo habitual. Los empleados de las consejerías de Educación y Hacienda que acudieron este jueves a sus puestos de trabajo lo hicieron con temperaturas que rondaban los 13 grados.

El frío helado que en la tarde del lunes llegaba a Sevilla y que todavía no se ha marchado de la capital hispalense se ha notado especialmente en Torre Triana, donde conviven las consejerías que dirigen Patricia del Pozo y Carolina España. De hecho, funcionarios consultados por El Correo de Andalucía que los trabajadores llamaron al responsable de riesgos laborales durante toda la mañana para que midiera la temperatura.

Fuentes de Hacienda consultadas por El Correo de Andalucía detallan que los problemas de climatización se deben a las obras. "Está todo abierto y es un edificio muy particular, se se enfría y muy difícil mantenerlo caliente, aunque haya un sistema de calefacción". Así, recuerdan la posibilidad de que los funcionarios teletrabajen "si tienen frío". "Es verdad que hay muchas incomodidades, pero se está intentando poner soluciones", confiesan.

Circustancias "nocivas" para los trabajadores

Por el momento, la mayoría de empleados de estas consejerías teletrabajan de forma habitual debido a las obras que comenzaron en febrero del pasado año para mejorar las instalaciones por un valor total de 13,3 millones de euros. "La gente tiene los plumas puestos y mantas", confirma una trabajadora a este periódico, para insistir en que la situación que están viviendo los compañeros es "tremenda".

Representantes de los trabajadores como el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) llevan desde noviembre denunciando la falta de calefacción en las plantas donde se está trabajando, en las que los funcionarios debían estar con chaquetones en su puesto de trabajo. Este es solo uno más de los problemas que subrayan los sindicatos, que exigen "la intervención de los Delegados de Prevención designados por la Junta de Personal de Servicios Centrales".

"No es de recibo que algunos compañeros soporten más circunstancias nocivas o durante más tiempo", insisten desde Iniciativa Sindical Andaluza, que apuntan a que hay compañeros que se han tenido que comprar sus propias calefacciones para trabajar. De hecho, desde este sindicato reclamaban que el teletrabajo se extienda también a los trabajadores que ya acuden a las consejerías mientras durasen las obras.

Los funcionario mantienen el modelo híbrido

El ruido, olor a disolvente o la falta de señalización de vías seguras y de vías de acopio y retirada de material se han convertido en el día a día de los funcionarios de ambas consejerías. De hecho, el SAF considera en un comunicado que la situación que atraviesan en este momento los trabajadores de la administración supone "un desprecio absoluto a la normativa de PRL y a las buenas prácticas en la materia".

En Torre Triana trabajan 1.500 empleados públicos. Sin embargo, desde que comenzaron las obras la mayoría de trabajadores continúan sus actividades en la modalidad de teletrabajo. Aunque en algunas plantas ya se ha alcanzado la práctica normalidad, en otros servicios continúan con un modelo híbrido en el que solo acuden a su puesto de trabajo un día a la semana en una sala acondicionada para ello.

Los empleados consultados con este periódico bromean con que "después de haber entregado la obra y arreglar la caldera" el problema sea que no funciona la calefacción. Los trabajos de la Consejería tenían como objetivo reducir los problemas de climatización del edificio, incluir una cubierta vegetal y se incorporarán paneles solares para mejorar el rendimiento energético que tiene el edificio.