Juanma Moreno da un portazo al plan de financiación que destina 4.850 millones a Andalucía: "Es un fracaso y tiene que retirarse"

La propuesta de financiación autonómica de María Jesús Montero partía con un mensaje dirigido a Andalucía: es la comunidad que más dinero adicional recibiría en términos absolutos 4.850 millones de euros y la que más se beneficiaría de una revisión del Fondo Complementario de Financiación con otros 965 millones. Sin embargo, el Gobierno autonómico mantuvo desde el primer momento un rechazo frontal más por un relato político (el sistema se presentó con un acuerdo entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras) que por los datos en sí. Este miércoles el informe de la fundación especializada en financiación Fedea que desgrana los efectos de la propuesta del Ministerio de Hacienda y el resultado del Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que sólo Cataluña se mostró partidario del cambio han reforzado la posición andaluza.

Un día después, el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha dado un portazo en un acto público en Cádiz a cualquier posible negociación o avance que tenga como punto de partida la propuesta planteada por María Jesús Montero. "Es un fracaso. Tiene que retirarla por completo y empezar a negociar de nuevo con las comunidades. Es un traje a medida del independentismo que a los demás, como Andalucía, no nos queda bien y no nos lo vamos a poner".

El presidente incidió así en el hecho que todas las comunidades autónomas, salvo Cataluña, se mostraran contrarias a la propuesta de financiación presentada por el Ministerio. "Pasó lo que todos sabíamos que iba a ocurrir. Nada puede salir bien cuando el presidente negocia unilateralmente con un partido independentista en vez de abrir un debate con todas las comunidades autónomas". "El modelo Montero es tan malo que no le gusta a nadie; solamente le gusta a los socialistas catalanes y a los independentistas, pero no le gusta ni al resto de socialistas ni por supuesto a las comunidades autónomas", completó en este mismo sentido el consejero de Presidencia, Antonio Sanz.

El ranking de financiación mantiene a Andalucía a la cola

"Andalucía sal mal parada con este sistema. Un ciudadano catalán tendrá más financiación que un andaluz para los mismos servicios públicos", apuntó el presidente quien se refirió así a la proyección realizada por la fundación Fedea sobre el impacto de la propuesta de Hacienda en un ejercicio concreto: el año 2023.

Los datos reflejan que Andalucía es uno de los territorios que más incrementa su financiación por habitante y que más recorta distancia con la media y con las autonomías más ricas. Pero pese a esto, en el ranking que elabora Fedea con una proyección de los datos de 2023, se recoge que Andalucía se mantendría entre las cinco últimas comunidades en transferencias por habitante.

Ese mismo informe y la posición casi unánime de las autonomías en el Consejo de Política Fiscal y Financiera refuerzan también el segundo argumento esgrimido por la Junta de Andalucía: Cataluña es la comunidad más beneficiada por este nuevo sistema. Aunque se incorporan 21.000 millones de euros al modelo y se reducen las diferencias en el reparto hay territorios que consiguen una mejor posición que otros: Cataluña escala en la clasificación y Andalucía se mantiene a la cola.

El PSOE presiona a Juanma Moreno: "El modelo tiene acento andaluz"

En paralelo, el PSOE trata de mantener la presión sobre el Gobierno andaluz por rechazar un aumento de la financiación en 4.850 millones de euros además de los 965 del Fondo de Compensación Interterritorial: "Antepone los intereses de su propio partido, los intereses del señor Feijóo. Mandata la política del negacionismo a todas las propuestas del Gobierno, en este caso, en financiación", explicó el secretario de Organización de los socialistas, Francisco Rodríguez.

En declaraciones a los medios de comunicación en Mijas (Málaga), ha reclamado al presidente andaluz "que sea valiente", de manera que "acepte esta propuesta del nuevo sistema de financiación, que sin lugar a dudas beneficia mucho, por encima de sus propias expectativas, de las expectativas del señor Moreno Bonilla, a los andaluces".

El PSOE defenderá que los casi 4.850 millones que obtendría Andalucía de ganancia en el año 2027, primer año de aplicación, habría que destinarlo "a fortalecer el sector público, a poner en orden el caos en que ha convertido el señor Moreno Bonilla la sanidad en Andalucía, a fortalecer la educación, la dependencia y a una apuesta clara por una vivienda digna y asequible para los andaluces".