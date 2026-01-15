Preliminares COAC 2026: ¿Quién canta hoy 15 de enero en el Gran Teatro Falla? Horario y orden de actuación de la sesión

La chirigota de Manolín Santander, Sánchez Reyes y Juan Blanco y el coro de Luis Rivero y Juan Manuel Moreno Gandul son las cabezas de serie en esta quinta sesión de preliminares del COAC 2026. Una noche que también tiene su punto exótico: por primera vez en la historia del carnaval de Cádiz, una agrupación de Santa Cruz de Tenerife viene a participar al Gran Teatro Falla. Lo hará en sexta posición, con el nombre Los legías con G.

Orden de actuación

20:00. Coro ADN. El coro de Luis Rivero es siempre uno de los más esperados en la modalidad. El año pasado, el tándem formado por el propio Rivero y el sevillano Juan Manuel Moreno Gandul consiguió hacerse con el segundo premio con Cádiz, el show.

20:40. Chirigota San Taratachín. Juanma Braza el Sheriff vuelve a poner música a la chirigota de Sanlúcar de Barrameda, que en 2025 no pasó de preliminares con Los tigres blues band.

21:20. Comparsa La hipócrita. La comparsa de Ceuta lleva ya varios años cantando dos veces en las tablas del Gran Teatro Falla. Este Concurso esperan como mínimo repetir esos mismos cuartos de final que consiguieron con Los caballas el pasado COAC.

22:00. Chirigota Los cadisapiens (La involución). Manolín Santander, José Manuel Sánchez Reyes y Juan Blanco convencieron a muchos aficionados en 2025 con Los cagones, aquellos pájaros viñeros que volaron hasta semifinales. Este año, el repertorio de esta chirigota gaditana vuelve a estar a cargo de estos tres autores.

22:40. Comparsa Los trapos sucios. Manuel Antonio Calderón, José Luis Pinto y José María Durán el Rizo son los encargados de componer las coplas de esta comparsa algecireña. En el último COAC no pasaron de fase con El loco de los empeños.

23:20. Chirigota Los legías con G. Por primera vez en la historia, una agrupación de Santa Cruz de Tenerife viene a concursar al Falla. En este caso lo hacen con una chirigota, Los legías con G.

00:00. Comparsa Culpable. Después de un año de parón, Ramón Zamudio trae de nuevo su grupo desde Alcalá de Guadaíra. En 2024, con ¡Se prohíbe el cante!, se quedaron en preliminares.