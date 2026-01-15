El pueblo de Jaén de 500 vecinos en el que apareció un tesoro de la Alhambra: lo usaban para sujetar la pila de agua bendita

Un tesoro de la Alhambra enterrado en un pequeño pueblo de Jaén de apenas 500 habitantes que fue rescatado por un vecino de la localidad mientras labraba la tierra. Puede parecer un extraño suceso propio de una película, pero es lo que ocurrió en el municipio jiennense de Hornos.

Este objeto que se encontró en este pueblo de la Sierra de Segura es un jarrón monumental de la Alhambra, que destaca por su forma esbelta y el contorno elegante, propio de las finas joyas de cerámica nazarí como muestra de la cultural del refinamiento de la época.

Jarrón de la Alhambra encontrado en Hornos / Museo Arqueológico Nacional

Un tesoro descubierto por un labrador

Esta obra que tiene una altura de 1,34 metros y un diámetro de 65 centímetros no se encontraba en ninguna edificación o monumento destacado del pueblo, sino que fue descubierto en el último cuarto del siglo XIX por un vecino de Hornos mientras labraba el campo.

Tras esto, trasladaron la obra a la iglesia de Nuestra Señora de Hornos que, desconociendo la importancia histórica, cultural y patrimonial de la pieza, la empotraron en el suelo y la utilizaron durante décadas para sujetar la pila de agua bendita.

La llegada del jarrón de la Alhambra al Museo Arqueológico Nacional

Sin embargo, el comerciante V. Juan y Amat descubrió la verdadera joya que se escondía en esta iglesia y la adquirió, tras lo que fue depositada en el Instituto Valenciano de don Juan.

Finalmente, este jarrón, que destaca por las estrías que la decoran y su decoración a base de vidriado azul y dorado se llevó junto con otros más de este estilo al Museo Arqueológico Nacional, donde continúan expuestos hoy en día.

Hornos, un pueblo de indudable belleza y riqueza natural

Así, este municipio jiennense localizado en un espolón rocoso del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas se ha convertido en parte de la historia viva de la época nazarí, así como en un lugar de imprescindible visita gracias a la belleza de sus calles y monumentos, y la riqueza natural de su entorno.

Y es que este pueblo blanco sorprende con sus impresionantes vistas del embalse del Tranco de Beas y el valle del Guadalquivir, así como su amplio patrimonio monumental y gastronómico que lo convierten en un destino único en la provincia de Jaén.