El tiempo en Andalucía
El viernes empeorará el tiempo en Andalucía: lluvias y tormentas barrerán la comunidad con nuevos frentes
Las precipitaciones barrerán la región de oeste a este durante toda la jornada, con cielos muy nubosos y sin avisos activos por el momento
La llegada de varios frentes complicarán el tiempo en Andalucía este viernes, empeorando el panorama de la noche de este jueves, según informa Aemet. Las lluvias y tormentas barrerán desde la madrugada hasta el final del viernes la región de oeste a este. Por el momento no hay alertas activas.
Las lluvias entrarán por el oeste ya al final del jueves y continuando las primeras horas de la madrugada del viernes por Huelva, Sevilla y Córdoba, para ir avanzando ya por la mañana por Córdoba, Jaén, Málaga, llegando a primeras horas de la tarde a Granada y parte de Almería. A medida que se van desplazando estas lluvias van apareciendo claros hasta que, a partir de las 15.00 horas de la tarde, entre otro nuevo frente por Huelva que hará el mismo recorrido que el anterior, barriendo la región de este a oeste hasta acabar en Almería por la noche o primeras horas de la madrugada del sábado.
En definitiva, se esperan este viernes en Andalucía cielos muy nubosos acompañados de lluvias débiles a moderadas, con temperaturas mínimas subiendo y sin cambios en las máximas. En cuanto a los vientos serán flojos y moderados del oeste, con intervalos fuertes de poniente en el litoral mediterráneo.
Alertas en España: Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco
Este tren de frentes atlánticos afectará a cuatro comunidades con distintos tipos de alertas naranjas y amarillas por temporal marítimo: Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco. Se prevé un día, el viernes, marcado por el paso de frentes en la Península y Baleares, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones afectando a la mayor parte del territorio, si bien siendo menos probables en el Cantábrico, fachada oriental peninsular y Baleares. Se prevén débiles en general, siendo más abundantes en la vertiente atlántica sur, Galicia y entorno pirenaico, con posibilidad de ser fuertes y persistentes e ir ocasionalmente con tormenta en el oeste de Galicia y puntos de Andalucía occidental.
