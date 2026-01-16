Carnaval de Cádiz
Chistes de Chiquito, imitaciones y gritos de "¡Campeones, campeones!": una chirigota de Tenerife la lía en el Falla
En la quinta función de preliminares, 'Los legías con G' interpretaron un repertorio que no se ajusta a los cánones clásicos del carnaval gaditano
"¡Campeones, campeones! ¡Oe, oe, oe!". Con este cántico bien cargado de ironía respondió el Falla este jueves a la chirigota Los legías con G, la primera agrupación de Santa Cruz de Tenerife en toda la historia del COAC. "¡Chirigota, chirigota!", coreó el gallinero en mitad de un repertorio que no se ajustaba a los cánones clásicos que marca el Concurso gaditano.
Porque estos legionarios romanos hicieron de todo durante su actuación: cantar pasodobles con un final distinto a lo habitual, contar chistes de Chiquito de la Calzada o imitar a Jorge Valdano. También hubo bailes y cuplés de dos en dos. "El fin es que la gente se ría y se lo pase bien. Nos hemos quedado impresionados de ver al público emocionado", contaron sus componentes en los micros de Onda Cádiz al acabar su pase.
"El público ha entrado en modo guasa, lógicamente. Hay que intentar ajustarse al código, porque si no, puede suceder esto", comentaron los presentadores de la televisión pública gaditana durante la retransmisión. "Es difícil la adaptación de su carnaval a las reglas y cánones de lo que entendemos aquí por estructura", añadieron.
