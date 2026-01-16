Landaluce avisa que seguirá de baja del PP "de momento" y que irá a la justicia contra Montero y el PSOE de Algeciras

De momento, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, seguirá estando de baja como militante del Partido Popular. Es uno de los mensajes que ha querido lanzar el regidor algecireño en la rueda de prensa que ha ofrecido este viernes, rodeado de todo su equipo de concejales, en el salón de plenos del Consistorio, donde ha informado de las vías judiciales que va a emprender tras el archivo por parte de la Fiscalía del Supremo de la denuncia presentada por el PSOE de Algeciras el pasado 9 de diciembre.

Landaluce ha anunciado que pedirá responsabilidades "a todos los que me han difamado", con acciones judiciales contra Rocío Arrabal, secretaria general del PSOE de Algeciras y contra la vicesecretaria de Acción Política del PSOE local, Isabel Beneroso, tras el archivo del ministerio fiscal de la denuncia presentada por estas dirigentes por por supuestos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual.

Sobre su condición como militante del Partido Popular, del que se dio de baja voluntaria en diciembre de 2025 tras conocerse la denuncia de Arrabal, Landaluce ha confirmado que "de momento" va a continuar sin pertenecer al PP para "dejar a mi partido lo más libre posible de los ataques del Partido Socialista". "Todo esto es un gran montaje para tratar de tapar el problema del Partido Socialista a nivel local, pero también a nivel andaluz", ha afirmado el alcalde quien ha dicho que la denuncia del PSOE es "falsa" y le ha hecho "daño" a su "honor" y su familia, "robándole las navidades".

"Hay que tratar de conseguir que no hagan a nadie más el daño que me han hecho a mí y han hecho a mi familia o que lo han hecho a mis compañeros", ha advertido sobre la denuncia interpuesta el pasado diciembre por el PSOE y archivada ahora por la Fiscalía.

En su intervención, ha recordado que todo este asunto se inició en "octubre de 2024", un "año y medio" durante el que el PSOE "ha hecho daño a la ciudad de Algeciras y al nombre de Algeciras", algo que ha pedido "evitar". Es por eso que ha anunciado acciones judiciales al respecto.

En concreto, ha hablado de la petición de apoyo al TSJA contra Rocío Arrabal, solicitándose ya al Parlamento de Andalucía si está aforada por ser parlamentaria en esta cámara, un trámite que ha dicho es "obligado". También ha cargado contra Montero, a quien ya advirtió el pasado 12 de enero que rectificase sobre "falsedades" dichas en su contra durante un mitín en Alcalá de Guadaira (Sevilla), donde afirmó que Landaluce era "un alcalde condenado", como ha recordado.

"A mí no me han condenado, gracias a Dios, ni a una multa de tráfico", ha aseverado el alcalde de Algeciras, acusando a María Jesús Montero de "engañar" y "falsear datos" en cuanto a impuestos a la ciudadanía. "La señora Montero no puede ser presidenta de la Junta de Andalucía llegando con el engaño y quitándole a los andaluces lo que les corresponde de sus impuestos a nivel nacional", ha argumentado.

También ha comentado que se mantienen las denuncias contra Alvise Pérez, que fue quien publicó inicialmente en su canal de Telegram supuestas capturas de Whatsapp donde presuntamente se hablaban de los "abusos" cometidos por Landaluce.

"Lo mismo haré contra todo el que trate de mancillar, de insultarme y de destrozarme en lo anímico, con falsedades y con mentiras, y también, por supuesto, en el honor", ha aseverado en la rueda de prensa que ha ofrecido este viernes en el Ayuntamiento de Algeciras, aclarando que lo hace "no tanto por resarcirme del daño que me han hecho" sino "para evitar que le vuelvan a hacer daño a nadie más con falsedades".

Es por eso que ha apostado por "seguir trabajando" por Algeciras, agradeciendo el apoyo recibido por la ciudadanía, algo que ha sido para él "el mejor bálsamo".

Sobre la próxima Junta de Portavoces, que tendrá lugar el lunes en el Ayuntamiento, Landaluce ha avanzado que se les explicará al resto de grupos de la corporación municipal que él "no pertenece al PP" y que "no deja de tener responsabilidades al frente del consistorio" como alcalde. "Sigo con mis mismas responsabilidades, solo que sin estar adscrito al Partido Popular", ha apuntillado.

Respecto a esto último, ha reiterado que "ahora mismo" continuará como está sin estar dentro de un partido al que ha pertenecido durante "42 años" para que el PP esté "lo menos atacable posible por parte del grupo socialista".

"Me di de baja para que no le hiciesen daño al Partido Popular y creo que es el momento de seguir trabajando con libertad para poder pedir responsabilidades en la justicia contra la ministra de Hacienda y contra las dirigentes del Partido Socialista en Algeciras", ha manifestado.