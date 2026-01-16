Lluvias y una masa de aire frío aterrizan en Andalucía el fin de semana: estas son las zonas afectadas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé inestabilidad en Andalucía este fin de semana dependiendo de las zonas, con la llegada de una masa de aire frío y también lluvias, aunque no serán abundantes en principio. Igualmente, habrá momentos con claros y sol.

El sábado habrá intervalos nubosos, acompañados de lluvias débiles ocasionales, menos probables en el tercio occidental y más intensas por la tarde en el interior oriental. Comenzará el día con nieblas en la mitad oeste de la región en Huelva, Sevilla, Cádiz, Málaga y Jaén; a la vez con tormentas en la fachada oriental andaluza. Las lluvias serán dispersas en la región durante todo el día en distintos puntos.

El domingo habrá un cambio respecto al sábado y comenzará con lluvias en el tercio sur de la comunidad de madrugada en Huelva , Sevilla y Cádiz, más intensas en el área del Estrecho, donde pueden ir acompañadas de tormentas durante todo el día prácticamente. También habrá precipitaciones en la costa malagueña en la segunda mitad del día, abriéndose los cielos en el resto.

Dónde hará más frío el fin de semana

El flujo de aire frío que entrará en la península hará bajar las temperaturas en Andalucía, con la cota de nieve situándose en los 1000-1300 el sábado, bajando a los 900-1000 metros el domingo. El sábado las mínimas estarán entre los 2 y 4 grados en la mayoría de las capitales, menos en Cádiz, Almería y Málaga con 8 y 9 grados. El domingo Granada estará con 0 grados de mínima y Córdoba con 2; el resto entre 5 y 8 grados.

Qué pasará en España

Según informa Rubén del Campo, portavoz de Aemet, estamos a las puertas de un temporal de lluvias, vientos fuertes y oleaje en el área mediterránea peninsular y Baleares, que comenzará este sábado y se prolongará probablemente hasta el miércoles, con el lunes y el martes como días más adversos. Esta situación será debida a la combinación de un anticiclón ubicado en el norte de Europa y una borrasca que se formará en el entorno del mediterráneo occidental.

Entre ambos se establecerá un intenso flujo de vientos del este que llegarán muy cargados de humedad por haber sobrevolado el mar mediterráneo. Con esta situación es posible que se produzcan daños en paseos marítimos y zonas litorales debido al mal estado de la mar. Además será peligroso acercarse a primera línea de costa.