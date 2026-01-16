El Ministerio frena el convenio con la Junta de Andalucía para la presa de Alcolea: "El proyecto está desfasado"

El proyecto de finalización de las obras de la presa de Alcolea, paralizadas desde 2017, vuelve a encallar. El Gobierno y la Junta de Andalucía, que habían acercado posturas antes del pasado verano hasta encontrar un marco de colaboración que permitiera la ejecución de los trabajos pendientes, se encuentran de nuevo en posiciones enfrentadas. Básicamente, las negociaciones han vuelto a la casilla de salida. Una de las grandes obras hidráulicas pendientes en Andalucía sigue sin acuerdo para su ejecución.

El Ministerio de Transición Ecológica defiende que antes de la firma es necesaria "una actualización técnica y económica" de un proyecto redactado hace más de una década y que eso es responsabilidad estatal. La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Ganadería defiende por su parte que ya había un pacto cerrado que establecía que este trabajo técnico se realizaría posteriormente a la firma y que ya dependería, por tanto, del Gobierno autonómico.

Tras siete meses de tensión entre ambas administraciones, un tiempo en el que se han llegado a desconvocar actos de firma ya agendados, el choque entre ambas administraciones ha quedado en evidencia el pasado jueves. Primero, fue el Gobierno andaluz quien a través del consejero, Ramón Fernández-Pacheco, anunció que había firmado el documento de principio de acuerdo "consensuado" entre los equipos técnicos en junio para que el Ministerio lo devolviera ratificado y que, por tanto, pudiera entrar en vigor.

Este convenio implica que el Ministerio traspase la titularidad de los suelos y de la parte de infraestructura que se construyó antes de 2017 a la Junta de Andalucía. Será la administración autonómica la que tenga a partir de ese momento la responsabilidad de actualizar técnica y económicamente el proyecto (la previsión era hacerlo durante 2026), de ejecutarlo y de gestionar la instalación. A cambio el Ministerio llevaría a cabo una batería de inversiones hídricas en la comunidad autónoma equivalentes al coste de la finalización de la presa de Alcolea.

Según la Junta este documento estaba cerrado pero desde el pasado verano la comunicación se ha interrumpido por completo. "No podemos esperar ni un minuto más. Si no quieren poner fecha para la firma, no hace falta, ya lo tienen firmado por parte de la Junta de Andalucía y ahora es el Gobierno de María Jesús Montero la que va a tener que decir si firma el protocolo o no. Si permite a la Junta de Andalucía terminar la presa de Alcolea de una vez por todas y acabar con los problemas del agua en Huelva o no", afirmó el consejero antes de comunicar que había decidido lanzar un órdago y enviar el documento firmado al Ministerio.

Los motivos del 'no' del Ministerio

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, respondió horas después a través de Radio Huelva: "Estamos ante un proyecto desfasado técnica y económicamente, y lo que no podemos es comprometer a ninguna administración en cuanto a la incertidumbre de cuál va a ser la respuesta real del proyecto que se va a ejecutar. Tiene que ser actualizado técnica y presupuestariamente".

La posición del Ministerio de Transición Ecológica, reflejada en estas declaraciones, es que dado que es un proyecto redactado hace más de 15 años y que quedó paralizado hace más de una década, el planteamiento es hacer una actualización técnica y económica antes de firmar a cualquier acuerdo.

Los datos de la obra de la presa de Alcolea

La presa de Alcolea, paralizada desde 2017, es un proyecto clave para Andalucía. Para épocas de sequía hubiera sumado 246 hectómetros cúbicos de agua embalsada al sistema además de ser una medida de protección ante el riesgo de formación de avenidas de agua.

En 2015 cuando se inició la obra partió con un presupuesto de 89 millones de euros aunque dos años después se quedaron paralizadas. No obstante, la Junta de Andalucía asume que el importe será muy superior a esa cifra ya que hay que añadir que hay que actualizar el proyecto, y asumir la subida de los precios y materiales.