Las playas de Sanlúcar volverán a vibrar con las carreras de caballos: fechas confirmadas

La 181ª edición de las Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda ya tiene fechas y volverá a convertir las playas sanluqueñas en un escenario único del verano andaluz: la histórica cita hípica se celebrará en agosto, en sus dos ciclos tradicionales de tres jornadas, del 8 al 10 y del 21 al 23, según ha anunciado este viernes la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda, entidad organizadora del evento.

Un calendario marcado por las mareas

Las fechas de esta clásica reunión hípica veraniega, que se disputa en las playas sanluqueñas frente al Parque Nacional de Doñana, han sido aprobadas atendiendo, como es habitual, al calendario de mareas del próximo verano, ya que las carreras requieren una bajamar adecuada que garantice la suficiente amplitud de orilla y pista para que los purasangres galopen sobre la playa.

Apoyo de Loterías y Apuestas del Estado

Por undécimo año consecutivo, Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ha incluido a las Carreras de Caballos de Sanlúcar en el calendario nacional de la apuesta hípica externa.

Jornada especial de Lototurf

En esta edición, la cita sanluqueña contará con una jornada de Lototurf, que se celebrará el primer día del segundo ciclo, el 21 de agosto.

Sanlúcar, referencia histórica de la hípica

Sanlúcar de Barrameda es sede de la antigua quiniela hípica junto a otros destacados hipódromos como Madrid, San Sebastián y Dos Hermanas.