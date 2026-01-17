Un año de cambios en el sistema andaluz de dependencia: la espera se recorta a 17 meses pero sigue entre las más altas de España

El sistema de dependencia de Andalucía ha experimentado una transformación en distintas fases durante el año 2025. Se han implantado medidas como la resolución en una única visita de la concesión del grado y la aprobación de la prestación, se ha aprobado un nuevo orden de prioridades para atender a las personas con mayor urgencia y se han revisado todos los procedimientos y sistemas técnicos. También ha habido una renovación de personal que ha incluido el cese del que fuera el máximo responsable de la gestión. El objetivo era resolver unas listas de espera que se habían disparado y adaptar un modelo que está cada vez más presionado por el incremento progresivo de demandantes y beneficiarios.

El cierre del año permite constatar que estas mejoras han contribuido a reducir las listas y los tiempos de espera en Andalucía siguiendo la tendencia de mejora que se ha registrado en todo el país. Pero hasta el momento no han suficientes para conseguir que la comunidad autónoma abandone el furgón de cola. Ha cerrado el año como el segundo territorio con un peor dato.

Cuánto se tarda en acceder a la dependencia en Andalucía

Un año y seis meses (496 día). Ese es el tiempo medio que tarda una persona desde que solicita la dependencia y recibe la resolución definitiva que le asigna un grado en Andalucía. Este tiempo es mucho peor a la media nacional (341) y se mantiene como el segundo más elevado de España (sólo empeorado por Murcia con 559). Pero sin embargo ha experimentado un sensible descenso durante el último año. Se han recortado casi tres meses puesto que el año empezó por encima de los 600 días.

Para conseguir esta bajada ha sido clave la implantación del modelo de visita única. Hace un año, en diciembre de 2024, una persona tardaba 409 días en acceder a la resolución de grado y otros 216 hasta que se le concedía la prestación. Eran dos trámites independientes. Ahora, sin embargo, se tardan 443 días en la primera fase y apenas 39 días de media en la segunda. Es decir, se han unificado por completo los procedimientos en la mayor parte de los casos.

Este descenso es una tendencia a nivel nacional. En todo el territorio ha mejorado en la misma línea que en Andalucía, pero sigue siendo "uno de los grandes retos del sistema" como confirma el Ministerio de Derechos Sociales que ve insuficiente que la media de espera nacional se mantenga en casi un año.

Cuál es la lista de espera para la dependencia en Andalucía

En cuanto a la lista de espera, según los datos oficiales publicados por el Imserso, hay 27.354 solicitudes que llevan seis meses o más pendientes de resolución de grado o de la prestación sin motivo de exclusión lo que supone el 6% del total. Hace un año este mismo indicador ascendía a 48.658 por lo que se ha reducido casi un 40% en doce meses.

Sin embargo, en este mismo tiempo, el número de solicitudes y de prestaciones resueltas ha aumentado de forma sensible en Andalucía y en niveles superiores a la media nacional. El año se ha cerrado con 441.462 solicitudes (un 12,8% más), 338.000 personas beneficiarias (un 14% más) y 523.000 prestaciones (el 18,3% más). En estos tres indicadores los datos andaluces superan la media del resto de territorios de forma que es una de las comunidades que más aumenta.

Cuánto cuesta la dependencia en Andalucía y quién lo paga

Desde 2006, la ley establece que la Dependencia se debe cofinanciar de forma equitativa (50%-50%) entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central, algo que jamás se ha cumplido en ningún territorio. El ejecutivo autonómico anunció esta semana el presupuesto para 2026: 2.610,6 millones de euros para la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía. El gasto alcanza un récord: crece un 12% respecto al presupuesto de este año. Sin embargo, el Estado que carece de Presupuestos Generales no ha aprobado un incremento de su aportación para el próximo año.

El año que viene, el Gobierno de Pedro Sánchez solo financiará el 29% del presupuesto a la Dependencia de Andalucía, una cifra que se aleja del 50% que pide la ley. En total, la suma de ambas administraciones harán que el sistema cueste en torno a 3.500 millones de euros.

"Es una realidad contundente e incuestionable que a día de hoy, el sistema de la dependencia andaluz tiene más prestaciones, más beneficiarios, menos días de espera, más plazas y más inversión que nunca. Todo este esfuerzo lo está realizando el Gobierno de la Junta de Andalucía a pulmón. Vamos a financiar este año el 71% del sistema de la dependencia, frente al 29% que aporta el Gobierno de España, a pesar de que la ley establece una financiación al 50%”, resumió la consejera de Inclusión Social, Loles López.