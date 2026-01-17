El Gobierno exige a la Junta de Andalucía los datos actualizados de la presa de Alcolea: "No permite desarrollar ningún trabajo"

El Gobierno de España ha exigido a la Junta de Andalucía que le presente un convenio actualizado de la presa de Alcolea. El proyecto de finalización de las obras del embalse está paralizado desde 2017 y las posturas enfrentadas del Ejecutivo central y el autonómico apuntan a que no será fácil retomar el plan, que continúa encallado por el momento.

La presa de Alcolea es una de las grandes obras hidráulicas que espera Andalucía. En junio parecía que todo estaba preparado para firmar el pacto y continuar con los trabajos, pero los incendios primero y los enfrentamientos políticos entre PP y PSOE después impidieron que ambas administraciones alcanzaran un acuerdo. Aunque ambos comparten la importancia de retomar los trabajos, ninguno aclara cómo lo harán, quién asumirá la gestión y cómo se asumirá la inversión.

"Lo último que hemos conocido es que la Junta de Andalucía manda un convenio que no está actualizado, que no permite desarrollar ningún tipo de trabajo porque no contempla ni la información ni todas las cuestiones financieras que tienen que ver con una actualización de una infraestructura tan importante", ha puntualizado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una atención a medios en Bonares.

Un proyecto clave para Andalucía

La vicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE-A ha explicado que el Ejecutivo ha solicitado a la Junta que "actualice todo ese convenio" para poder seguir trabajando "en la línea de la cooperación". Montero ha insistido en que este acuerdo permitirá "trasladar a los ciudadanos la tranquilidad respecto a esa inversión", pero también que la ciudadanía "sea consciente de la funcionalidad que va a tener esa presa y, por tanto, para los intereses que va a servir".

Este es un proyecto clave para la comunidad autónoma. En tiempos de sequía como los que se han vivido en los últimos años, esta infraestructura hubiera permitido contar con 246 hectómetros cúbicos de agua embalsada al sistema. Además, el proyecto supone una medida de protección ante el riesgo de formación de avenidas de agua.

Un proyecto con 15 años

El pasado jueves, el consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, aseguró había firmado el documento de principio de acuerdo "consensuado" entre ambas administraciones en junio a la espera de que el Gobierno lo ratificara. Sin embargo, durante estos meses las relaciones han estado completamente paralizadas. De hecho, secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, respondió poco después que la propuesta estaba desfasada.

En el Ministerio de Transición Ecológica apuntan que es un proyecto que fue redactado hace ya 15 años y que lleva más de una década paralizado. Por ello, el planteamiento de la cartera que dirige Sara Aagesen es realizar una actualización técnica y económica antes de firmar nada. De hecho, en un principio el presupuesto era de 89 millones de euros, aunque la Junta asume que esta cifra crecerá.

Ante este panorama y dada la cercanía de las elecciones autonómicas, Montero ha asegurado que "es importante para que nadie utilice este tipo de infraestructuras y de elementos cuando se acerca una campaña". "Estamos acostumbrados que el Gobierno andaluz tiene metido en un cajón todos los proyectos que son importantes para Huelva y cuando llega una campaña intenta ponerlos en la mesa", ha recalcado la ministra.

La candidata de los socialistas al Gobierno de la Junta ha acusado así al Ejecutivo de Juanma Moreno de internar "confrontar a vecinos, intentando confrontar a los trabajadores de esta provincia". Montero ha señalado que el Gobierno "va a trabajar como siempre con compromiso con los regantes, con compromiso con la seguridad de la provincia de Huelva y la sostenibilidad de esta provincia para el futuro y por supuesto con lealtad, cosa que exigimos haga la Junta de Andalucía".