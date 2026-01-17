Un incendio en un piso de Granada deja nueve heridos, uno de ellos grave

Un incendio declarado de madrugada en un piso de la localidad granadina de Alhendín ha dejado nueve personas heridas, una de ellas de carácter grave, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

El suceso se produjo sobre las 5.10 horas, cuando el teléfono 112 recibió los primeros avisos alertando de un incendio en un primer piso de la calle Alpujarra. Los ciudadanos que llamaron indicaban que varias personas pedían auxilio desde los balcones, lo que motivó una rápida movilización de los servicios de emergencia.

De inmediato, la sala coordinadora activó a Bomberos, Guardia Civil, Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que se desplazaron hasta el lugar del siniestro para controlar el fuego y atender a los afectados.

A su llegada, los operativos confirmaron que nueve personas, con edades comprendidas entre los 13 y los 58 años, habían resultado heridas de diversa consideración. Entre los afectados se encuentran tres menores, tres mujeres y tres hombres, todos ellos evacuados a un centro hospitalario. Una de las heridas, una mujer, presenta lesiones graves, según las mismas fuentes.

Además, el incendio obligó a evacuar a una veintena de personas, algunas de las cuales tuvieron que ser rescatadas desde los balcones, donde se habían refugiado para huir del humo y las llamas. Por el momento, no han trascendido las causas del incendio, que están siendo investigadas.