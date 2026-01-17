La Junta de Andalucía reparte 400.000 euros entre 166 bandas de música: "Forman a profesionales de élite"

400.000 euros para 166 bandas. La Junta de Andalucía ha licitado una nueva línea de subvenciones, en esta ocasión, para colaborar con las bandas de música cofrade en la compra o renovación de sus instrumentos. En este primer reparto de fondos, la Consejería de Cultura y Deportes ha destinado casi medio millón de euros a repartir entre las agrupaciones participantes, que podían llevarse un máximo de 2.500 euros.

Como ocurre con el arte sacro, la música sacra tiene en Andalucía una potencia internacional. La Semana Santa ha permitido mantener una tradición que se renueva de forma constante con la incorporación de nuevas piezas musicales. Así, se han convertido en un elemento clave de nuestra cultura. De hecho, Andalucía se presentó en Fitur el año pasado con los ritmos de la banda del Rosario de Cádiz.

La alta exigencia de este estilo musical en la comunidad autónoma requiere de instrumentos de alto coste que, en algunos casos, resulta difícil de alcanzar. La consejera del ramo, Patricia del Pozo, ha puesto sobre la mesa en varias ocasiones "el respaldo del Gobierno andaluz con estas agrupaciones musicales". Así, esta es la primera línea de ayudas de este tipo que reparte la cartera de Cultura.

Más de seis millones para cultura religiosa

Esta línea de ayudas fue convocada el pasado 1 de septiembre, en régimen de concurrencia competitiva, y busca colaborar con las agrupaciones musicales para subvencionar los gastos de los instrumentos. En un principio, la ayuda alcanzaba los 300.000 euros, sin embargo, la Consejería amplió los créditos en 100.000 a principios del mes de diciembre, lo que permitía atender un mínimo de 40 solicitudes más.

Esta subvención se suma a las ayudas de la Consejería para la conservación, la protección y el inventario del patrimonio religioso. Entre 2020 y 2023, la Junta de Andalucía movilizó más de seis millones de euros para colaborar con proyectos relacionados con el patrimonio religioso de la comunidad. En total, se han visto beneficiadas unas 240 hermandades y 700 actividades, además de facilitar el inventariado de 7.000 bienes.

Se han visto beneficiadas entidades de las ocho provincias, aunque es en Sevilla donde más bandas (hasta 35) podrán disfrutar de esta ayuda económica. Además, en Jaén han obtenido la ayuda 26 agrupaciones musicales, en Almería se han visto beneficiadas 24, en Granada podrán disfrutar de esta subvención 20, hasta 18 en la provincia de Málaga, un total de 15 en Huelva y 14 tanto en Córdoba como en Cádiz.

Dinamización cultural

Los conciertos de algunas de estas agrupaciones convocan a centenares de personas y las más destacadas, como Tres Caídas de Triana, se han abierto un hueco incluso en la música urbana. "Estas formaciones mueven a miles de personas, organizan desfiles procesionales y festivales, concursos y conciertos multitudinarios y forman a músicos de élite", ha defendido en alguna ocasión la consejera.

Del Pozo señala que su trabajo diario permite la dinamización de "la cultura local, contribuyendo a la conservación de una parte importante del patrimonio cultural y representando un vehículo perfecto para acercar al público una amplia y rica oferta musical". Así, han podido participar asociaciones culturales de carácter musical sin ánimo de lucro y las hermandades con bandas de música, que estén inscritas en el registro público.

Aunque todos los instrumentos que utilizan estas agrupaciones podían ser subvencionados, quedaban fuera otros útiles que necesitan de forma accesoria. Eso sí, debido a las necesidades específicas de los instrumentos de percusión, también se podían adquirir, como atriles de concierto, luces de atril, mamparas separadoras de percusión, tarimas elevadoras para set de percusión o secciones viento metal.