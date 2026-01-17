La nieve obliga al corte de carreteras en Andalucía este sábado: estas son las vías afectadas

La nieve continúa provocando incidencias en la red viaria andaluza, especialmente en la provincia de Granada, donde varias carreteras permanecen cerradas al tráfico este viernes como consecuencia del temporal invernal, según la información actualizada por la Dirección General de Tráfico (DGT).

En concreto, en Andalucía se encuentran cortadas a la circulación la A-395, a la altura de Güéjar Sierra, y la A-4025, en el entorno de Sierra Nevada, dos de los principales accesos a la estación de esquí y a zonas de alta montaña. Ambas vías presentan acumulación de nieve y placas de hielo, lo que impide el tránsito de vehículos.

Desde la DGT se insiste en que estas carreteras permanecerán cerradas hasta que mejoren las condiciones meteorológicas y se garantice la seguridad vial. Asimismo, se recomienda evitar desplazamientos innecesarios hacia zonas de montaña y consultar el estado de las vías antes de iniciar cualquier viaje.

Aunque el grueso de las afecciones por el temporal se concentra en otras comunidades como Castilla y León o Aragón, Andalucía se mantiene en vigilancia ante la evolución del episodio de frío y nieve, que también obliga a extremar la precaución en carreteras secundarias.

Tráfico recuerda la importancia de circular con cadenas o neumáticos de invierno en zonas donde esté permitido el paso y atender en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y de la Guardia Civil de Tráfico.