Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Feria de Sevilla 2027Huelga pescadoresLos JavieresAlquiler ViviendasTurismo SevillaFuncionarios Junta
instagramlinkedin

La niña sevillana Victoria Esperanza recibe el alta tras 37 días de lucha y solidaridad

Tras recibir el alta, la madre de Victoria ha querido compartir un mensaje cargado de agradecimiento y emoción a través de sus redes sociales

La niña sevillana Victoria Esperanza recibe el alta tras 37 días de lucha y solidaridad

La niña sevillana Victoria Esperanza recibe el alta tras 37 días de lucha y solidaridad / El Correo

Antonio Muñoz

Antonio Muñoz

Victoria Esperanza ya está en casa. La niña sevillana de seis años ha recibido el alta hospitalaria tras 37 días de aislamiento y después de someterse a un trasplante de médula ósea que ha marcado un punto de inflexión en su lucha contra la enfermedad.

La pequeña cruzó este viernes la puerta del hospital del Virgen del Rocío poniendo fin a una de las etapas más duras de su corta vida, seguida de cerca por miles de personas que se volcaron con su historia desde que se lanzó el llamamiento en redes sociales para encontrar un donante compatible.

Agradecimiento de la madre al donante

Tras recibir el alta, la madre de Victoria ha querido compartir un mensaje cargado de agradecimiento y emoción a través de sus redes sociales. “Hoy queremos hablar desde el corazón”, comienza el texto, en el que destaca de forma especial la figura del donante anónimo de médula, a quien atribuye un papel decisivo en la recuperación de su hija. “Con un gesto inmenso nos ha regalado vida, esperanza y futuro”, expresa.

Mar también ha tenido palabras para todas las personas que han decidido hacerse donantes de médula, subrayando que “cada uno sois una oportunidad, un latido más, una posibilidad real de seguir adelante”. Un mensaje que vuelve a poner el acento en la importancia de la donación y en el impacto real que tiene en familias como la suya. "Ahora toca seguir luchando por los que aún siguen esperando, por los que encuentran ese donante, vamos a intentar ser ese faro guía".

El agradecimiento se extiende igualmente al equipo médico y de enfermería del Hospital Virgen del Rocío, al que reconoce su profesionalidad y cercanía. “Gracias por vuestro trato espectacular, vuestra humanidad y por cuidarnos cuando más lo necesitábamos”, señala, destacando el acompañamiento recibido durante los días más difíciles del ingreso.

Por último, la madre de Victoria ha querido reconocer el apoyo constante recibido por parte de miles de personas. “Gracias a todos los que nos apoyáis día a día, con un mensaje, una palabra de ánimo, una oración o simplemente estando ahí”, concluye, dejando claro que “nada de esto se olvida” y que la familia continúa ahora este nuevo camino “con esperanza, gratitud y amor”.

Ahora comienza una nueva etapa, aún con cuidados y revisiones por delante, pero cargada de ilusión. Su historia, que movilizó a Málaga y a numerosas hermandades y colectivos en favor de la donación de médula, se cierra de momento con una buena noticia: la de una niña valiente que sale del hospital rodeada de solidaridad y amor.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sin pescado fresco a partir del lunes: Los pescadores andaluces se suman al paro y amarran la flota contra la UE
  2. Funcionarios de la Junta de Andalucía trabajando a 13 grados: 'Los compañeros van con los plumas puestos
  3. El Ministerio frena el convenio con la Junta de Andalucía para la presa de Alcolea: 'El proyecto está desfasado
  4. El viernes empeorará el tiempo en Andalucía: lluvias y tormentas barrerán la comunidad con nuevos frentes
  5. Los pantanos del Guadalquivir, clave para Sevilla, encadenan seis semanas de subida: estas son las cifras
  6. El Ministerio ofrece a Almonte construir un nuevo Paseo Marítimo en Matalascañas más alejado de la costa
  7. Aprobados los nuevos complementos para funcionarios de Andalucía: el salario podrá subir hasta 15.000 euros
  8. Alba, una de las jóvenes andaluzas que logró pedir el bono de alquiler: 'En 20 segundos ya había 2.500 personas en la cola

La niña sevillana Victoria Esperanza recibe el alta tras 37 días de lucha y solidaridad

La niña sevillana Victoria Esperanza recibe el alta tras 37 días de lucha y solidaridad

El Gobierno exige a la Junta de Andalucía los datos actualizados de la presa de Alcolea: "No permite desarrollar ningún trabajo"

El Gobierno exige a la Junta de Andalucía los datos actualizados de la presa de Alcolea: "No permite desarrollar ningún trabajo"

Los alquileres de viviendas cambian en Andalucía desde el 24 de enero: la nueva ley suprime el depósito oficial de fianzas

Los alquileres de viviendas cambian en Andalucía desde el 24 de enero: la nueva ley suprime el depósito oficial de fianzas

La Junta de Andalucía reparte 400.000 euros entre 166 bandas de música: "Forman a profesionales de élite"

La Junta de Andalucía reparte 400.000 euros entre 166 bandas de música: "Forman a profesionales de élite"

Un año de cambios en el sistema andaluz de dependencia: la espera se recorta a 17 meses pero sigue entre las más altas de España

Un año de cambios en el sistema andaluz de dependencia: la espera se recorta a 17 meses pero sigue entre las más altas de España

Las playas de Sanlúcar volverán a vibrar con las carreras de caballos: fechas confirmadas

Las playas de Sanlúcar volverán a vibrar con las carreras de caballos: fechas confirmadas

El juez que condenó a Juana Rivas, citado para una vista preliminar por escribir mensajes contra inmigrantes: le acusan de odio

El juez que condenó a Juana Rivas, citado para una vista preliminar por escribir mensajes contra inmigrantes: le acusan de odio

Sin pescado fresco a partir del lunes: Los pescadores andaluces se suman al paro y amarran la flota contra la UE

Sin pescado fresco a partir del lunes: Los pescadores andaluces se suman al paro y amarran la flota contra la UE
Tracking Pixel Contents