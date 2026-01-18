Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Adif habilita un teléfono y puntos de asistencia para los familiares de las víctimas del accidente de trenes

Adif ha puesto a disposición el teléfono 900 101 020 para atender a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario, mientras se activan puntos de asistencia en Madrid, Huelva y Córdoba

Vista de la estación Puerta de Atocha en Madrid, donde el Samur-PC se ha puesto a disposición de Adif/Renfe.

El Correo

El Correo

Sevilla

Ante la magnitud del grave accidente ferroviario registrado en la tarde de este domingo en el término municipal de Adamuz (Córdoba), Adif ha habilitado el teléfono 900 101 020 para atender a los familiares de las víctimas, y se han activado tres puntos de asistencia en Madrid, Huelva y Córdoba. Como consecuencia del siniestro, la circulación ferroviaria entre Madrid y Andalucía permanece suspendida. Hasta la zona del accidente se desplazan el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, para seguir de cerca la evolución del operativo.

Fueron los propios pasajeros quienes dieron la voz de alarma, alertando de la posible existencia de personas heridas y atrapadas, lo que motivó el despliegue inmediato de bomberos, Guardia Civil, Policía Local y servicios sanitarios, que continúan trabajando sobre el terreno.

Siete muertos y decenas de heridos en un grave accidente al chocar un Iryo y un Alvia en Córdoba

Adif habilita un teléfono y puntos de asistencia para los familiares de las víctimas del accidente de trenes

Vox y la paradoja de la cabra: Abascal decidirá el candidato en Andalucía en la recta final

Sin pescado fresco a partir del lunes: Los pescadores andaluces se suman al paro y amarran la flota contra la UE

