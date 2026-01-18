Familiares aguardan sobrecogidos en Huelva noticias del Alvia tras el grave accidente en Córdoba

Las últimas informaciones que llegan desde Córdoba son muy graves. El vagón 1 y 2 del Alvia con destino Huelva han salido despedidos en el descarrilamiento. Oscar Puente ha apuntado que el "impacto ha sido terrible" y eso ha provocado el desplazamiento de los dos primeros vagones, que según ha podido saber El Correo de Andalucía, han caído por un terraplén de seis metros.

Las causas se están investigando, pero la preocupación primera son las víctimas. Por el momento, los datos oficiales apuntan a 21 fallecidos, aunque se teme que la cifra sea mayor. Testigos presenciales del accidente aseguran que hay vagones "hechos un amasijo de hierros y asientos".

A los vecinos de Adamuz (Córdoba), lugar en el que se ha producido el suceso, les han pedido que acudan a ayudar incluso con radiales. Las primeras horas son importantes para poder rescatar a los heridos atrapados en los vagones de ambos trenes, concretamente hay cinco vagones del Alvia muy deformados.

Punto de información en Huelva

En Huelva, se ha habilitado un punto de información en la estación. Allí los familiares están tratando de conocer la última hora de los pasajeros y se encuentran en una sala junto con Policía, sanitarios y psicólogos. Además, están llegando psicólogos para atender a los presentes. Hay dos salas, en una están los familiares con la Policía Nacional y los psicólogos.

Allí está presente la alcaldesa de la localidad, Pilar Miranda, que ha mostrado su preocupación con la información que estaba recibiendo. "Estoy en contacto permanente con el dispositivo de Emergencias. Ahora es momento de estar al lado de los afectados, ofrecer toda la ayuda y trasladarles todo nuestro apoyo", escribió en la red social X.

El propio consistorio ha querido mandar un mensaje de condolencias a los familiares de los fallecidos. "Nuestro más sentido pésame, así como todo nuestro cariño y afecto a los familiares y amigos de las personas que han perdido la vida en ella accidente entre los dos trenes que cubrían el trayecto Huelva-Madrid y el otro de Málaga-Madrid".

Igualmente, desde el consistorio onubense se ha informado de que Adif ha habilitado un teléfono para atender a familiares de las víctimas.