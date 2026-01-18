Juanma Moreno firma en Zaragoza una declaración del PP por una financiación autonómica “justa y sin privilegios”

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha firmado este domingo en Zaragoza una declaración conjunta junto a los presidentes autonómicos del Partido Popular y al líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo, en la que reclaman un sistema de financiación autonómica “justo, sin privilegios y que garantice la igualdad entre españoles”.

A través de un mensaje difundido en su perfil oficial de la red social X (antes Twitter), Moreno ha subrayado que “ningún territorio es más que otro” y ha defendido que “Andalucía merece los recursos que le corresponden”, en referencia al actual debate sobre el reparto de fondos entre comunidades autónomas.

Esta posición se enmarca en el rechazo del Partido Popular a la propuesta de nuevo modelo de financiación presentada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Dicho planteamiento contempla un incremento del porcentaje de cesión a las comunidades autónomas del IRPF, del 50 al 55 por ciento, y del IVA, del 50 al 56,5 por ciento, lo que supondría un aumento de unos 16.000 millones de euros en los recursos del sistema para el año 2027.

Salvo Cataluña, el resto de comunidades autónomas expresaron esta semana en el Consejo de Política Fiscal y Financiera su oposición al nuevo modelo, al considerar que nace “viciado” por el acuerdo previo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras. Una circunstancia que, según el PP, rompe el principio de igualdad entre territorios.