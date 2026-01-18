María Jesús Montero acusa al PP de no tener proyecto en financiación autonómica
La vicepresidenta afirma que la propuesta popular “no tiene cifras” y contrapone los 5.800 millones del Gobierno para Andalucía
La secretaria general del PSOE de Andalucía y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha cargado este domingo contra el Partido Popular a cuenta del debate sobre la financiación autonómica, asegurando que la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo fue “incapaz” de sacar adelante un nuevo modelo incluso cuando contó con mayoría absoluta y que, en la actualidad, “no tiene proyecto”.
Montero ha realizado estas declaraciones a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), en el que ha criticado que el PP “se ha limitado a presentar un documento sin una sola cifra”, en referencia a la posición defendida por los populares este domingo.
En este sentido, la dirigente socialista ha contrapuesto la propuesta del Ejecutivo central a la del PP, afirmando que “frente a la nada del PP”, el Gobierno plantea un incremento de 21.000 millones de euros para que las comunidades autónomas puedan “blindar el Estado del bienestar”.
La vicepresidenta primera ha sido especialmente dura con la repercusión de la propuesta popular en Andalucía, al señalar que la “supuesta” alternativa del PP contempla “cero euros” para la comunidad. Según Montero, se trata de “la nada” del presidente de la Junta, Juanma Moreno, frente a los 5.800 millones de euros que, asegura, incluye la propuesta del Gobierno para Andalucía.
Por último, la también ministra de Hacienda ha cuestionado el compromiso del PP con los servicios públicos, al considerar que su planteamiento evidencia que “no le importan” y que carece de una alternativa real para garantizar su financiación.
