Pasajeros relatan el descarrilamiento de un tren Iryo en Adamuz: "empezó a temblar muchísimo"

Pasajeros relatan fuertes sacudidas, humo y falta de luz tras el accidente ocurrido en Adamuz, mientras los servicios de emergencia trabajan en la zona

Momentos tensos tras el accidente en Adamuz.

Momentos tensos tras el accidente en Adamuz. / l.o.

Antonio Pedrajas

Málaga

El descarrilamiento de un tren de alta velocidad a la salida de Adamuz (Córdoba) ha generado momentos de gran tensión entre los pasajeros, que comenzaron a relatar lo ocurrido a través de las redes sociales pocos minutos después del accidente. El convoy, operado por Iryo, cubría el trayecto Málaga–Madrid cuando, según los testimonios, empezó a temblar de forma violenta poco después de abandonar Córdoba.

La usuaria @eleanorinthesky explica que el tren “empezó a temblar muchísimo” y que varios vagones descarrilaron, “del coche 6 para atrás”. En su mensaje relata que se fue la luz tras el impacto y que ella viajaba en el vagón 5. “Por suerte parece que todo el mundo está bien”, señala, aunque reconoce la confusión inicial tras el accidente.

"Hay humo y están pidiendo un médico"

Otros pasajeros describen una situación más crítica. @ibuprofeno600mg asegura que el tren descarriló cuando regresaban de Córdoba y que, aunque en su vagón no hubo daños personales aparentes, desconocían el estado del resto. “Hay humo y están pidiendo un médico”, escribe, reflejando la preocupación que se vivía en el interior del convoy.

La incertidumbre se trasladó también a familiares y amigos. @Maradel9137 cuenta que no logra localizar a una amiga que había salido de Málaga y cuyo teléfono permanece apagado. En su mensaje pregunta si hay heridos y afirma que desde la compañía se hablaba de posibles víctimas.

Dos vagones volcados

En la misma línea, @IreneLp60394543 señala que los vagones siete y ocho habrían volcado y que su hermana, que viajaba en uno de ellos, le comunicó la existencia de fallecimientos. Mientras tanto, otros usuarios como @mferrera apuntan a que el tren descarrilado golpeó a otro convoy y subrayan que será necesario esclarecer si el origen del accidente está en la infraestructura de ADIF o en el propio material rodante.

Las autoridades mantienen activados los servicios de emergencia en la zona de Adamuz, mientras se evalúa el alcance real del suceso y se recopila información oficial que permita confirmar lo ocurrido.

