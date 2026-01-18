Siete muertos y decenas de heridos en un grave accidente al chocar un Iryo y un Alvia en Córdoba

Grave accidente de tren en Adamuz (Córdoba). Al menos siete personas han fallecido tras descarrilar dos trenes este domingo en torno a las 19:50 horas, según han confirmado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

Según ha podido confirmar El Correo de Andalucía con fuentes oficiales son hasta 7 personas fallecidos y decenas de heridos, algunos de ellos muy graves. La compañía Iryo ha confirmado el fallecimiento de dos personas, mientras que otras tres han perdido la vida en el tren Alvia implicado en el accidente, además de dos personas más, lo que eleva notablemente la gravedad del suceso.

Además, varias personas continúan atrapadas en los vagones, algunas de ellas en estado grave, mientras los equipos de emergencia mantienen activas las labores de rescate. El tren de Iryo implicado en el descarrilamiento es el convoy 6189, que cubría el trayecto Málaga–Madrid. Según ha informado la propia compañía en un comunicado, el servicio "había salido de Málaga a las 18.40 horas y en el momento del accidente viajaban a bordo unas 300 personas".

Los trenes vuelven a sus estaciones de origen

Como consecuencia del siniestro, la circulación ferroviaria entre Madrid y Andalucía permanece suspendida. Los trenes que operaban en la línea de alta velocidad entre Sevilla y Madrid están siendo redirigidos a sus estaciones de origen.

Hasta el lugar del accidente se ha desplazado el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, mientras que el ministro de Transportes, Óscar Puente, permanece en el centro de seguimiento habilitado en la estación de Atocha, desde donde se coordina la gestión de la emergencia.

Una colisión entre dos trenes deja varias personas atrapadas

Fueron los propios pasajeros quienes dieron la voz de alarma, alertando de la posible existencia de personas heridas e incluso atrapadas, lo que motivó el despliegue inmediato de un amplio dispositivo de emergencia. Hasta el lugar del siniestro se han desplazado bomberos, Guardia Civil, Policía Local y servicios sanitarios, que continúan trabajando sobre el terreno.

Imágenes desde dentro del tren siniestrado en Adamuz. / El Correo

Según ha podido saber El Correo de Andalucía, el accidente se produjo en los desvíos de entrada a la vía 1 de Adamuz, donde un tren de Iryo, concretamente el vagón 6, invadió la vía contigua por la que circulaba otro tren, un Alvia Madrid Atocha- Huelva provocando que ambos descarrilaran. Así lo ha informado InfoAdif a través de su cuenta oficial en la red social X, donde detalla que la incidencia obligó a interrumpir el tráfico ferroviario en la zona.

En concreto, el tren LD AV Iryo 6189, que realizaba el trayecto Málaga–Puerta de Atocha, descarriló en el punto citado e invadió la vía adyacente. Por ella circulaba el tren LD AV 2384 Puerta de Atocha–Huelva, que también se vio afectado y terminó descarrilando.

La compañía Adif ha informado del descarrilamiento del tren de la empresa Iryo que había salido a las 18.40 de Málaga con destino Puerta de Atocha (Madrid). Los hechos se han producido apenas unos 10 minutos después de haber iniciado el viaje y en los desvíos de entrada de Adamuz, donde el tren accidentado ha invadido la línea contigua, afectando a los vagones 7 y 8 de otro convoy con destino Huelva.

Gran despliegue sanitario y de emergencias

Los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona mientras se evalúa el alcance total del accidente y las autoridades investigan las causas del siniestro, a la espera de más información oficial sobre las víctimas y el estado de los heridos.

Según ha confirmado Emergencias 112, en el descarrilimiento y colisión de estos trenes el 061 ha desplegado cinco UVIs móviles del 061, un ehículo de Apoyo Logístico del 061, cuatro dispositivos de Cuidados Críticos de Urgencia.