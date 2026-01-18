Suspendida la circulación de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva todo el lunes

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha anunciado la suspensión de la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva durante el próximo lunes 19 de enero, como consecuencia del grave accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). El siniestro se produjo por el descarrilamiento de un tren que cubría el trayecto Málaga–Puerta de Atocha, que invadió la vía contigua y se ha saldado, por el momento, con al menos diez fallecidos y varios heridos.

Suspensión de la alta velocidad

En un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, Adif ha concretado que “la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva estará suspendida, al menos, durante todo el lunes 19 de enero”.

Atención a las víctimas y familiares

Asimismo, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha informado a través de una publicación en redes sociales que Adif ha habilitado el teléfono 900 10 10 20 para atender a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario. Además, han concretado que se han activado tres puntos de asistencia en Madrid, Huelva y Córdoba.

Despliegue sanitario de emergencia

Al hilo, el 061 ha informado en sus redes sociales de que ha desplegado un amplio dispositivo sanitario ante el incidente, que incluye cinco UVIs móviles, un vehículo de apoyo logístico y cuatro unidades del Dispositivo de Cuidados Críticos de Urgencia (DCCU), para atender a los heridos y coordinar la asistencia sanitaria en el lugar.

Activación del plan de emergencias

En consecuencia, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha decretado la fase 1 del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil en Andalucía, afectando a la provincia de Córdoba.