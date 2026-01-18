Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente TrenesMadrilucíaHuelga pescadoresHorario Elche - SevillaAlquiler ViviendasMaría Pombo
instagramlinkedin

Suspendida la circulación de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva todo el lunes

Ante el siniestro en Adamuz, el 061 ha desplegado un amplio dispositivo sanitario, y la Junta de Andalucía ha activado la fase 1 del Plan Territorial de Emergencias

Decenas de personas haciendo cola en las oficinas de Renfe, en la estación Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes.

Decenas de personas haciendo cola en las oficinas de Renfe, en la estación Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes. / Carlos Luján - Europa Press / Europa Press

El Correo

El Correo

Sevilla

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha anunciado la suspensión de la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva durante el próximo lunes 19 de enero, como consecuencia del grave accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). El siniestro se produjo por el descarrilamiento de un tren que cubría el trayecto Málaga–Puerta de Atocha, que invadió la vía contigua y se ha saldado, por el momento, con al menos diez fallecidos y varios heridos.

Suspensión de la alta velocidad

En un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, Adif ha concretado que “la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva estará suspendida, al menos, durante todo el lunes 19 de enero”.

Atención a las víctimas y familiares

Asimismo, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha informado a través de una publicación en redes sociales que Adif ha habilitado el teléfono 900 10 10 20 para atender a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario. Además, han concretado que se han activado tres puntos de asistencia en Madrid, Huelva y Córdoba.

Despliegue sanitario de emergencia

Al hilo, el 061 ha informado en sus redes sociales de que ha desplegado un amplio dispositivo sanitario ante el incidente, que incluye cinco UVIs móviles, un vehículo de apoyo logístico y cuatro unidades del Dispositivo de Cuidados Críticos de Urgencia (DCCU), para atender a los heridos y coordinar la asistencia sanitaria en el lugar.

Noticias relacionadas y más

Activación del plan de emergencias

En consecuencia, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha decretado la fase 1 del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil en Andalucía, afectando a la provincia de Córdoba.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sin pescado fresco a partir del lunes: Los pescadores andaluces se suman al paro y amarran la flota contra la UE
  2. Funcionarios de la Junta de Andalucía trabajando a 13 grados: 'Los compañeros van con los plumas puestos
  3. Los alquileres de viviendas cambian en Andalucía desde el 24 de enero: la nueva ley suprime el depósito oficial de fianzas
  4. El Ministerio frena el convenio con la Junta de Andalucía para la presa de Alcolea: 'El proyecto está desfasado
  5. El viernes empeorará el tiempo en Andalucía: lluvias y tormentas barrerán la comunidad con nuevos frentes
  6. Los pantanos del Guadalquivir, clave para Sevilla, encadenan seis semanas de subida: estas son las cifras
  7. El Ministerio ofrece a Almonte construir un nuevo Paseo Marítimo en Matalascañas más alejado de la costa
  8. Este jueves, más lluvias en Andalucía: una nueva borrasca afectará a varias provincias y bajarán las temperaturas

La caída de tres vagones por un terraplén complica las labores de rescate en Adamuz: "La cifra de fallecidos puede aumentar"

La caída de tres vagones por un terraplén complica las labores de rescate en Adamuz: "La cifra de fallecidos puede aumentar"

Centenares de viajeros afectados en Santa Justa por la cancelación de toda la línea AVE: "Nos dicen que mínimo dos días sin trenes"

"Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios": los testimonios de los heridos

Familiares aguardan sobrecogidos en Huelva noticias del Alvia tras el grave accidente en Córdoba

Familiares aguardan sobrecogidos en Huelva noticias del Alvia tras el grave accidente en Córdoba

Fotogalería | Tragedia ferroviaria en Adamuz tras el descarrilamiento de dos trenes

El accidente en Córdoba, primera tragedia mortal que golpea a la Alta Velocidad en España

El accidente en Córdoba, primera tragedia mortal que golpea a la Alta Velocidad en España

"Necesitamos la colaboración de todos": la advertencia de un asistente en el tren descarrilado en Córdoba

"Necesitamos la colaboración de todos": la advertencia de un asistente en el tren descarrilado en Córdoba

Suspendida la circulación de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva todo el lunes

Suspendida la circulación de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva todo el lunes
Tracking Pixel Contents