Suspendida la circulación de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva todo el lunes
Ante el siniestro en Adamuz, el 061 ha desplegado un amplio dispositivo sanitario, y la Junta de Andalucía ha activado la fase 1 del Plan Territorial de Emergencias
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha anunciado la suspensión de la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva durante el próximo lunes 19 de enero, como consecuencia del grave accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). El siniestro se produjo por el descarrilamiento de un tren que cubría el trayecto Málaga–Puerta de Atocha, que invadió la vía contigua y se ha saldado, por el momento, con al menos diez fallecidos y varios heridos.
Suspensión de la alta velocidad
En un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, Adif ha concretado que “la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva estará suspendida, al menos, durante todo el lunes 19 de enero”.
Atención a las víctimas y familiares
Asimismo, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha informado a través de una publicación en redes sociales que Adif ha habilitado el teléfono 900 10 10 20 para atender a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario. Además, han concretado que se han activado tres puntos de asistencia en Madrid, Huelva y Córdoba.
Despliegue sanitario de emergencia
Al hilo, el 061 ha informado en sus redes sociales de que ha desplegado un amplio dispositivo sanitario ante el incidente, que incluye cinco UVIs móviles, un vehículo de apoyo logístico y cuatro unidades del Dispositivo de Cuidados Críticos de Urgencia (DCCU), para atender a los heridos y coordinar la asistencia sanitaria en el lugar.
Activación del plan de emergencias
En consecuencia, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha decretado la fase 1 del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil en Andalucía, afectando a la provincia de Córdoba.
- Sin pescado fresco a partir del lunes: Los pescadores andaluces se suman al paro y amarran la flota contra la UE
- Funcionarios de la Junta de Andalucía trabajando a 13 grados: 'Los compañeros van con los plumas puestos
- Los alquileres de viviendas cambian en Andalucía desde el 24 de enero: la nueva ley suprime el depósito oficial de fianzas
- El Ministerio frena el convenio con la Junta de Andalucía para la presa de Alcolea: 'El proyecto está desfasado
- El viernes empeorará el tiempo en Andalucía: lluvias y tormentas barrerán la comunidad con nuevos frentes
- Los pantanos del Guadalquivir, clave para Sevilla, encadenan seis semanas de subida: estas son las cifras
- El Ministerio ofrece a Almonte construir un nuevo Paseo Marítimo en Matalascañas más alejado de la costa
- Este jueves, más lluvias en Andalucía: una nueva borrasca afectará a varias provincias y bajarán las temperaturas