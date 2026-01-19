El acueducto más grande de España no era el de Segovia: estaba en Cádiz y medía unos 80 kilómetros

Cuando alguien piensa en el acueducto más largo de España, una misma infraestructura suele acudir a la mente de la mayoría de la ciudadanía: el acueducto de Segovia, convertido en toda una obra maestra de la ingeniería hidráulica romana con sus 15 kilómetros de extensión. Sin embargo, existe otro acueducto en Andalucía que supera con creces esta longitud al alcanzar los 82 kilómetros de terreno.

Se trata del acueducto de Gades, una antigua obra romana construida en las primeras décadas del siglo I después de Cristo que conseguía unificar Tempul, en Jerez de la Frontera, con la actual Cádiz durante la época romana.

El acueducto de Segovia y el mito del más largo de España

Hoy en día, apenas quedan algunos restos arqueológicos de esta imponente infraestructura diseminados por la provincia pero, siglos atrás, este fue el mayor acueducto de toda Hispania.

A través de sus 82 kilómetros, conseguía llevar el agua desde el manantial de Tempul hasta Puerta de Tierra, en Cádiz, para abastecer hogares, comercios y termas.

Acueducto de Gades, en Cádiz, el más grande de toda Hispania / Ayuntamiento de Cádiz

Durante su recorrido, atravesaba lo que hoy son los municipios de San José del Valle, Algar, Torrecera, Paterna de Rivera, Puerto Real, Chiclana de la Frontera, San Fernando y Cádiz, que pudieron beneficiarse de esta singular construcción.

El acueducto de Gades: origen y construcción en época romana

Las actuaciones para crear esta obra que reunía todo el saber hidráulico de la Roma Imperial fueron una petición del Gaditán Balbo el Mayor, que encargó esta construcción para abastecer de agua a Neápolis, la nueva ciudad construida en el siglo I antes de Cristo en el solar que hoy ocupan los distritos de Santa María y Pópulo.

Así, se iniciaron unas obras que, finalmente, acabaron en el siglo I después de Cristo y que contaban con tramos elevados y subterráneos para lograr la adecuada presión del agua hasta llegar al final de su recorrido.

Un torrente que finalizaba en la Puerta de Tierra, en Cádiz, donde se creó un último tramo con bloques de piedra, perforados en su interior, por los que pasaba la tubería de plomo.

Acueducto de Gades, en Cádiz, el más grande de toda Hispania / Ayuntamiento de Cádiz

Un recorrido de más de 80 kilómetros por la provincia de Cádiz

Para el correcto funcionamiento de esta infraestructura, se emplearon técnicas punteras de la época, entre las que destaca el empleo de sifones invertido con tuberías de piedras para soportar la presión del agua.

Este método hace que, todavía en la actualidad, este acueducto sea el que tiene los sifones más prolongados de todo el mudo, atravesando valles y espacios mareales durante su recorrido.

Acueducto de Gades, en Cádiz, el más grande de toda Hispania / Ayuntamiento de Cádiz

Finalmente, fue a mediados del siglo II después de Cristo cuando el acueducto dejó de funcionar. Entre las posibles causas que se barajan se encuentran las propias agresiones naturales producidas al encontrarse en terrenos inestables.

El abandono del acueducto y las causas de su desaparición

A estas se unen los desperfectos producidos en la construcción por distintos movimientos sísmicos documentados o los problemas económicos acaecidos a mediados del siglo II, lo que pudo afectar al mantenimiento de la obra.

Pero, a pesar de su desuso y la desaparición de gran parte del acueducto, aún se pueden ver vestigios de esta enorme construcción en enclaves como el Manantial de Tempul, localizado entre San José del Valle y Algar, la finca Fuente Ymbro, el Valle de los Arquillos o la Plaza de Asdrúbal de Cádiz, donde se encuentra uno de los tramos más visibles de toda la provincia.