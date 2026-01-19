Preocupación en Aljaraque por la desaparición de varios vecinos en el accidente de trenes de Adamuz

El municipio onubense de Aljaraque sigue con preocupación las últimas noticias sobre la tragedia ferroviaria de Adamuz. Según ha podido saber El Correo de Andalucía, en los trenes implicados en el accidente viajaban ocho vecinos de esta localidad, entre los que hay varios desaparecidos, según informaciones de este lunes al mediodía. Desde el Ayuntamiento, por su parte, aclaran que por el momento "no hay confirmación oficial ni del número exacto y ni del estado en que se encuentran" estas personas.

"A través de los Servicios Sociales municipales se está manteniendo continuo contacto con los familiares de los vecinos del municipio que se han visto implicados en el accidente, ofreciendo toda la atención necesaria", ha detallado en un comunicado el Ayuntamiento de Aljaraque, que ha decretado tres días de luto oficial. "Asimismo, se ha puesto a disposición el teléfono 607 24 69 67, que se mantendrá operativo las 24 horas del día".

Punta Umbría, Isla Cristina y Lepe también buscan a sus vecinos

Por el momento hay seis personas de Punta Umbría de las que todavía no hay noticias. "No está ninguno entre los fallecidos ni en los heridos, simplemente no se tiene constancia de dónde están", ha apuntado el alcalde de este municipio, José Carlos Hernández Cansino, este lunes a mediodía. "Aquí en Punta Umbría estamos muy preocupados, pero a la vez también pensando y teniendo esperanza".

Numerosas personas de esta localidad costera de Huelva iban en el Alvia que chocó contra un tren Iryo a la altura de Adamuz (Córdoba) , en un accidente que de momento tiene 39 víctimas mortales confirmadas y aún decenas de desaparecidos. Muchas de las personas de Punta Umbría están heridas, en la mayoría de los casos leves, y ya llegaron anoche en autobús al pueblo. De otros, sin embargo, no hay aún noticias.

Por su parte, el alcalde de Isla Cristina, Jenaro Orta, ha transmitido un mensaje de "cercanía y solidaridad", refiriéndose específicamente a las personas de esta localidad implicadas en el accidente. "Algunos ya han sido localizados, presentan algunas heridas, pero se encuentran bien, mientras que al menos dos vecinas, que tengamos por el momento confirmación, continúan sin ser localizadas", ha afirmado Orta, según palabras recogidas por Europa Press.

El regidor de Lepe, Adolfo Verano, ha subrayado asimismo que están "muy pendientes" porque "todavía dos vecinos no aparecen en los listados de enfermos y no han podido ponerse en contacto". "Nos estamos agarrando a la esperanza de que haya alguna noticia y pendientes de los que están en los hospitales", ha confiado Verano.