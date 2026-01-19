Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La alta velocidad entre Sevilla y Madrid estará suspendida hasta el 2 de febrero: estas son las alternativas de Renfe

Las rutas alternativas de carácter excepcional y plazas limitadas se podrán realizar en tren salvo en un tramo o a través de la línea convencional

Ventanilla de información en Santa Justa

Ventanilla de información en Santa Justa / El Correo

El grave accidente de trenes en Adamuz que ha dejado al menos 40 víctimas mortales provocará la suspensión de la alta velocidad entre Andalucía y Madrid hasta el 2 de febrero, según ha confirmado el Ministerio de Transportes. A partir de este martes, Renfe ofrecerá un plan alternativo de transporte que arrancará este martes 20 de enero.

Las alternativas combinan trayectos en autobús y en tren lo que incrementará los tiempos de viaje. De hecho, están diseñados para garantizar la movilidad de las personas viajeras que deban desplazarse por motivos estrictamente necesarios y que no puedan hacerlo por otros medios como aviones o autobuses.

La distribución de estos servicios especiales, que realizarán en todos los casos el tramo Córdoba y Villanueva de Córdoba por carretera, será la siguiente:

Con origen en Madrid:

• Madrid-Puerta de Atocha (7:00)-Sevilla Santa Justa (12:07).

• Madrid-Puerta de Atocha (9:00)-Málaga María Zambrano (14:23).

• Madrid-Puerta de Atocha (11:00)-Sevilla Santa Justa (16:07).

• Madrid-Puerta de Atocha (13:00)-Málaga María Zambrano (18:18).

• Madrid-Puerta de Atocha (15:00)-Sevilla Santa Justa (20:07).

• Madrid-Puerta de Atocha (17:00)-Málaga María Zambrano (22:23).

• Madrid-Puerta de Atocha (19:00)-Sevilla Santa Justa (00:07).

Con origen en Andalucía:

• Sevilla -Santa Justa (6:03)- Madrid-Puerta de Atocha (11:14)

• Málaga -Maria Zambrano (7:55)- Madrid-Puerta de Atocha (13:14)

• Sevilla -Santa Justa (9:55)- Madrid-Puerta de Atocha (15:14)

• Málaga-Maria Zambrano (11:55)- Madrid- Puerta de Atocha (17:14)

• Sevilla-Santa Justa(14:01)- Madrid-Puerta de Atocha (19:12)

• Málaga-Maria Zambrano (15:55)- Madrid-Puerta de Atocha (21:14)

• Sevilla-Santa Justa(18:03)- Madrid- Puerta de Atocha (23:14)

En cuanto a las paradas intermedias de estos servicios, los trenes entre Madrid y Villanueva de Córdoba realizarán parada en Ciudad Real y Puertollano, en ambos sentidos. Por su parte, los servicios entre Córdoba y Málaga efectúan parada en Antequera. En los servicios entre Córdoba y Sevilla no se realizarán paradas intermedia. Todas las plazas se comercializan en clase turista, con un precio fijo de 40 euros para los recorridos completos con destino en Málaga y Sevilla.

Servicios especiales por vía convencional

Asimismo, Renfe pondrá a disposición de los viajeros los siguientes servicios especiales, que se ofrecerán por vía convencional, no por la línea de alta velocidad.

Con origen en Madrid:

• Madrid Chamartín (7:00)-Sevilla Santa Justa (12:44). Tren en doble composición.

• Madrid Chamartín (15:00)-Cádiz (22:19). Tren en doble composición.

• Madrid Chamartín (16:25)-Granada (22:15)-Almería Huércal (0:32)

Con origen en Andalucía:

• Cádiz-(6:35)-Madrid-Chamartín (13:52)

• Almería (Huércal) (8:31)-Granada(10:46)- Madrid Chamartín (16:36)

• Sevilla-Santa Justa(15:00)-Madrid-Chamartín (20:42)

Las circulaciones entre Córdoba y Cádiz paran en Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y San Fernando. Los viajeros con origen o destino Huelva podrán realizar el enlace mediante servicios de Media Distancia vía Sevilla.

