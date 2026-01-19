Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Andalucía se llenará de lluvias con la llegada de una borrasca atlántica que entrará por el oeste y durará varios días

Según informa Aemet, habrá tiempo estable con cielos despejados hasta el miércoles, cuando llegarán las lluvias generalizadas a la región con intervalos de menor intensidad hasta el domingo

El tiempo el miércoles en Andalucía de 12.00 a 18.00 horas del mediodía.

El tiempo el miércoles en Andalucía de 12.00 a 18.00 horas del mediodía. / Aemet

Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

Si la borrasca Harry golpeará con fuerza en España a toda la fachada mediterránea y Baleares el lunes y martes, en Andalucía será una borrasca atlántica la que afectará a la región el miércoles, dejando en la región lluvias generalizadas y viento a Andalucía, con un periodo de precipitaciones que se extenderá hasta el domingo, aunque con momentos de "menor intensidad", según ha revelado Juan De Dios del Pino, delegado territorial de Aemet en Andalucía. Hasta el miércoles habrá tiempo estable en Andalucía con cielos despejados, aunque habrá avisos amarillos por viento y fenómenos costeros en el litoral de Málaga y Granada desde el martes por la tarde hasta el miércoles por la mañana.

Del Pino ha detallado que la semana comienza con una borrasca "atípica" y "africana" que afectará a la comunidad, "si bien no lo hará de forma intensa". Así, durante lunes, martes y miércoles va a destacar el viento con avisos amarillos tanto en la costa de la Axarquía como en la costa granadina". En este sentido, esta borrasca empezará a diluirse el miércoles, día en el que llegará una nueva borrasca, atlántica, que traerá lluvia y viento a Andalucía.

Dónde serán las alertas y dónde lloverá

A día de hoy y sin descartar de que las alertas aumenten, las provincias de Granada y Málaga tienen activos avisos amarillos por oleaje y viento desde las 12.00 horas hasta las 00.00 del martes; y solo por oleaje hasta las 07.00 horas del miércoles, con vientos del oeste y noroeste de 50 a 60 km/h de fuerza 7. En cuanto a las lluvias, estarán presentes en toda Andalucía: comenzarán a asomar por Huelva de 00.00 a 06.00 horas, para cubrir Andalucía occidental a las 12.00 en Huelva, Sevilla, Cádiz y Córdoba; y a partir de ahí se extenderán a toda la comunidad autónoma hasta Almería, con posibilidad de tormentas en algunos puntos.

La previsión del tiempo en Andalucía el miércoles 21 de enero es de cielos nubosos, aumentando a cubiertos de oeste a este y acompañados de lluvias, moderadas en la vertiente atlántica, donde no se descarta que sean localmente fuertes, y débiles a moderadas en el resto. Las temperaturas mínimas ascenderán en la mitad occidental y las máximas descenderán en el valle del Guadalquivir, ascendiendo en el resto.

