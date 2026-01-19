Centenares de viajeros afectados en Santa Justa por la cancelación de toda la línea AVE: "Nos dicen que mínimo dos días sin trenes"

"Nos dicen que mínimo en dos días no salen trenes AVE de aquí pero en realidad no sabemos nada, sólo que es muy grave lo que ha pasado". Es el testimonio que a última hora de este trágico domingo de enero trasladaba a El Correo de Andalucía uno de los cientos de afectados por la cancelación de las líneas de alta velocidad entre Andalucía y Madrid. Como ha informado Adif, Santa Justa será una de las estaciones que permanezca abierta toda la noche para dar la información y cobertura necesaria a los pasajeros afectados.

Las pantallas de los trenes de alta velocidad que llegan y salen de la estación de Santa Justa ofrecen desde las ocho y media de la tarde la inusual imagen de todos los viajes cancelados. La estación, de la que diariamente parten centenares de convoys, es una de las principales afectadas por el grave accidente entre el Alvia Madrid Huelva y el Iryo Málaga Madrid. Sobre las once de la noche, todavía una treintena de pasajeros seguían reclamando información en el centro de atención al cliente cuyos trabajadores iban recibiendo indicaciones sobre la marcha.

Jose y Marcos son dos jóvenes madrileños de un grupo de amigos que han venido a Sevilla a pasar el fin de semana. "Íbamos a coger el AVLO de las 20.56 y cuando hemos llegado nos hemos enterado de lo que ha pasado, esta noche dormiremos en casa pero nadie nos garantiza cuándo vamos a poder volver a Madrid", explica Jose.

Marina también había venido a Sevilla a visitar a un familiar, con el que ha pasado el fin de semana. Renfe le ha dado un tren para este lunes, a las tres de la tarde, pero por lo que estaba escuchando daba por seguro que tampoco este lunes podrá volver a Madrid, al menos no en tren. "Veo muy poco probable que pueda volver mañana, aunque me hayan dado un billete", traslada.

Otra afectada, que prefiere no dar su nombre, es otro de los viajeros que se han quedado en tierra. Trabaja en Iryo y le era imposible aguantar la emoción cuando, a esta hora, se elevan a al menos 21 muertos y 100 heridos los afectados por el que es ya el más grave accidente ferroviario de España de las últimas décadas.