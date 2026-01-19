La familia Zamorano Álvarez, padre, madre e hijo, entre los desaparecidos del accidente de tren en Adamuz que viajaban en el Alvia a Huelva

La tragedia ferroviaria de Adamuz no solo ha dejado un balance provisional de víctimas y heridos, sino también un dolor más silencioso: el de quienes aún no saben dónde están los suyos. Entre los nombres que permanecen en esa incertidumbre y cuya imagen se comparte sin cesar en las redes sociales está el de la familia Zamorano Álvarez, el padre, Félix Zamorano; madre, Cristina Álvarez y su hijo, Pepe, que viajaban juntos en el tren Alvia siniestrado, el convoy LD AV 2384 Puerta de Atocha–Huelva sobre el que impactó el Iryo Málaga-Madrid que partió de la estación malagueña a las 18.40 de la tarde.

Poco se sabe de ellos más allá de la fotografía que familiares y amigos que han compartido en redes. Habían emprendido el viaje como tantas otras familias ese día, compartiendo trayecto, planes y conversación, sin imaginar que el destino quedaría suspendido en un punto del trazado ferroviario cordobés, en el término municipal de Adamuz. Desde entonces, su ausencia pesa a esta hora sobre quienes los buscan con la esperanza de una pista mínima.

El 061 ha habilitado el teléfono 953001149 para familiares de afectados del accidente de Adamuz que se encuentren fuera de Andalucía. A esta hora, un total de 48 heridos siguen hospitalizados, doce de ellos en UCI, entre ellos un niño.

El Ayuntamiento de Huelva, con unanimidad de todos los grupos políticos, ha decretado tres días de luto oficial por los fallecidos en el accidente ferroviario que tiene a la capital onubense consternada. Las banderas del edificio consistorial ondean ya a media asta, luciendo crespón negro y quedan suspendidos todos los actos oficiales.