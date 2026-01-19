Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Guardia Civil abre una oficina de identificación y recogida de muestras de ADN para las víctimas de Huelva del accidente de Aldamuz

Se pide a todos los familiares de personas desaparecidas que acudan a este punto con fotografías recientes de la posible víctima e información sobre rasgos físicos característicos para acelerar la identificación

Accidente tren en Adamuz, trenes Iryo y Alvia. Accidente ferroviario, descarrilamiento

Accidente tren en Adamuz, trenes Iryo y Alvia. Accidente ferroviario, descarrilamiento / Manuel Murillo Martínez / COR

La Guardia Civil de Huelva ha habilitado una oficina para la identificación de las víctimas y recogida de muestras de ADN para las víctimas del grave accidente de tráfico en Aldamuz. Este servicio está ubicado en las dependencias de la Comandancia de Huelva y el objetivo es facilitar la localización de todas las personas desaparecidas y la identificación de los cuerpos.

La Guardia Civil ha hecho un llamamiento a todas los familiares de personas desparecidas que sospechen que sus allegados pudieran viajar en el tren siniestrado a que acudan a esta oficina instalada en las dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, en su acceso por Avda. Cristóbal Colón entre los número 12 y 14, donde también ser ofrecerá atención psicológica.

Todos los familiares que acudan a este punto tendrán que aportar el DNI, fotografías recientes e información sobre rasgos físicos característicos que faciliten la identificación de los cuerpos como tatuajes, cicatrices, etc.

Además, para más información pueden contactar con la Oficina Periférica de Comunicación de la Comandancia de la Guardia en Huelva en el teléfono 959.241.900 (Ext 0460040).

Víctimas del Alvia entre Madrid y Huelva

El grave accidente registrado en el término municipal de Aldamuz en Córdoba ha provocado ya 39 víctimas mortales y en torno a 150 heridos. La peor parte del siniestro se ha producido en el Alvia que viajaba entre Madrid y Huelva. Tres de su vagones cayeron por un terraplén y a primera hora de la mañana del lunes aún continúan las labores de recuperación de cadáveres por parte de los servicios de emergencia.

Piden donar sangre para las víctimas del tren de Adamuz: estos son los puntos en Sevilla donde acudir

