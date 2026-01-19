Emotivo minuto de silencio en Huelva por las víctimas del accidente de trenes de Adamuz: “Hay muchas familias que siguen sin información. Es terrible”

En la plaza de las Monjas, puro centro de Huelva, solo ha habido respeto y abrazos este lunes. El accidente ferroviario de Adamuz, en el que han fallecido al menos 39 personas, ha golpeado a la capital onubense: el Alvia que chocó contra el tren Iryo, de hecho, tenía como destino esta ciudad. Una tragedia con decenas de afectados a los que se les ha brindado en esta mañana un emotivo minuto se silencio.

Gobierno central, Junta de Andalucía, Diputación y el Ayuntamiento de Huelva se han unido en este acto para ofrecer todo su apoyo a los familiares y allegados de las víctimas o desaparecidos. “Ha sido una noche terrible, hay muchas personas que no tienen aún información de sus familiares y estamos intentando ayudarlas en todo lo posible”, ha explicado la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, visiblemente emocionada.

Miranda ha trasladado asimismo fuerza y ánimo a todas las familias, y ha lamentado “la incertidumbre” que muchas tienen que pasar dado que sus familiares no han sido aún identificados o pueden encontrarse en los dos vagones que aún se encuentran pendientes de excarcelación.

Las administraciones presentes en la concentración ha escenificado la “máxima coordinación” ante el grave accidente ferroviario con el objetivo compartido de completar la identificación de las víctimas y atender a las personas heridas.

“Todo nuestro acompañamiento, cariño y pésame a las familias de quienes han fallecido. El foco de todos está en excarcelar a personas atrapadas”, ha añadido la consejera de Inclusión Social, Loles López, presente también en la concentración.