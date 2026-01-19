Iberia agota los billetes de los vuelos extra entre Madrid, Sevilla y Málaga

Iberia ha agotado los vuelos extra que añadió este lunes por trayecto entre Madrid y Sevilla y entre Madrid y Málaga, tras el accidente ferroviario ocurrido en Córdoba, según ha informado la aerolínea. Las nuevas conexiones, habilitadas de forma excepcional, han registrado venta completa de asientos.

Refuerzo de vuelos tras el accidente ferroviario

La aerolínea Iberia ha añadido un vuelo extra por trayecto este lunes de Madrid a Sevilla (MAD-SVQ 12,30 y SVQ-MAD 14:25) y otro de Madrid a Málaga (MAD-AGP 16,30 y AGP-MAD 18,30) tras el accidente ferroviario ocurrido en Córdoba. Todos se han vendido.

Según ha informado Iberia a Europa Press, "a Sevilla teníamos programados este lunes tres vuelos regulares de ida desde Madrid (7:20 / 11:35 / 19:50) y otros tres de vuelta (9:10 / 13:25 / 21:45), y hemos puesto uno extra por trayecto (MAD-SVQ 12:30 y SVQ-MAD 14:25)". Además, "teníamos programados este lunes a Málaga dos vuelos regulares desde Madrid (7:15 / 15:40) y otros dos de vuelta y hemos añadido uno extra por trayecto (MAD-AGP 16:30 y AGP-MAD 18:30)".

Tope en el precio de los billetes

En este sentido, la aerolínea ha indicado que "hemos topado el precio del billete a 150 euros por trayecto y en momentos como este --de altísima demanda-- los precios serían muy superiores".