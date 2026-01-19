Sevilla
María José Márquez, madre de una de las supervivientes del Alvia descarrilado: "Ha vuelto a nacer"
La joven viajaba en el cuarto vagón junto a un grupo de opositores que se habían examinado este fin de semana en Madrid
La hija de María José la llamó a las 8 de la tarde para avisarle de que su tren se había descarrilado. Iba en el número cuatro junto a un grupo de opositores. "Ha visto cómo salían por los aires la mesa, los airpods, los sillones y han tenido que salir por la ventana".
Afortunadamente, su hija solo ha sufrido un rasguño en la mano, pero al conocer la noticia se plantó en la estación de Huelva para conocer información de primera mano y saber si tenía que ir a recoger a su hija. "El chico de la taquilla no sabía nada. Llamó al maquinista del Alvia, pero no se lo cogía". Poco después, la estación cerró y volvió a casa junto a su hermana Sonia.
Ambas volvieron a la estación onubense cuando vieron que se habilitó el punto de información. Quería saber si iban a por ella o no. Finalmente, a los familiares se les ha indicado que acudan por su cuenta para recoger a los pasajeros afectados.
Por el momento, desconocen qué pueden hacer. María José sabe que su hija "ha vuelto a nacer". La joven ha visto descarrilar el vagón del maquinista, el 1 y el 2. "Estaba en shock", apunta su madre pendiente del móvil y de todo lo que ocurre.
A esta hora de la noche, la única información que les han dado en la estación de Huelva es que deben ser ellos quienes vayan a por sus hijos. No da crédito. Sus otras hermanas, que están viendo la tele, le han dicho que "los accesos al pueblo están cerrados" y los bomberos han pedido que dejen libres las vías para las ambulancias. Cabe recordar que, además de los 21 muertos ya contabilizados, hay decenas de heridos y vagones a los que aún no se han podido acceder.
"Ella está en el pueblo, pero ha tenido que caminar con este frío tres o cuatro kilómetros por los raíles", apunta. María José, visiblemente nerviosa, no sabe qué hacer. "Aquí es donde únicamente nos pueden dar información. A ver si termina esto ya. Y eso que estamos en la mejor parte".
- Sin pescado fresco a partir del lunes: Los pescadores andaluces se suman al paro y amarran la flota contra la UE
- Funcionarios de la Junta de Andalucía trabajando a 13 grados: 'Los compañeros van con los plumas puestos
- Los alquileres de viviendas cambian en Andalucía desde el 24 de enero: la nueva ley suprime el depósito oficial de fianzas
- El Ministerio frena el convenio con la Junta de Andalucía para la presa de Alcolea: 'El proyecto está desfasado
- El viernes empeorará el tiempo en Andalucía: lluvias y tormentas barrerán la comunidad con nuevos frentes
- Los pantanos del Guadalquivir, clave para Sevilla, encadenan seis semanas de subida: estas son las cifras
- El Ministerio ofrece a Almonte construir un nuevo Paseo Marítimo en Matalascañas más alejado de la costa
- Este jueves, más lluvias en Andalucía: una nueva borrasca afectará a varias provincias y bajarán las temperaturas