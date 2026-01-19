Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente tren CórdobaFamilia Punta Umbría fallecidosEmbarazada accidenteOpositores HuelvaConfusión Miriam AlbaricoViajero de Huelva del tren accidentadoBetis-Atlético en Copa del ReyLaura GallegoLluvias Andalucía
instagramlinkedin

Desaparecido

Un médico malagueño, entre los desaparecidos tras el accidente de Adamuz

Sus familiares han recorrido todos los hospitales de la provincia de Córdoba para localizarlo, pero lo único que han recuperado es su teléfono móvil

Jesús Saldaña, un médico malagueño desaparecido tras la colisión de trenes de Adamuz

Jesús Saldaña, un médico malagueño desaparecido tras la colisión de trenes de Adamuz / La Opinión

Laura Rubio

Málaga

Ha pasado un día desde el trágico accidente ferroviario en Adamuz y la lista de desaparecidos sigue aumentando. Jesús Saldaña, un médico malagueño de 29 años que trabajaba en el Hospital de La Paz de Madrid, iba en el último vagón del tren de Iryo que descarriló este domingo.

Desde ese momento, sus amigos y familiares intentan localizarlo después de contactar con todos los hospitales de la provincia de Córdoba, pero aún no han dado con él.

Su hermana, Natalia Saldaña, ha explicado en una entrevista en Cadena SER, que lo único que han podido recuperar de su hermano es su teléfono. Fue una pasajera la que recogió el móvil momentos después del accidente y contestó a las llamadas de su familia, manteniendo el contacto con estos para ayudar a buscarlo. A pesar de sus esfuerzos, solo han podido obtener el móvil, el cual la pasajera cedió a la Guardia Civil, quienes se lo han entregado ya a la familia.

"No sabemos nada, tenemos su móvil, pero no lo tenemos a él", ha expresado. "La esperanza es lo último que se pierde, pero pasan las horas sin noticias suyas", ha destacado Saldaña en una entrevista con Aimar Bretos.

La hermana del médico relata que han recorrido todos los hospitales de Córdoba y no hay nadie ingresado con su nombre. Además, una amplia red de médicos, compañeros de Natalia y de Jesús, se encuentran realizando una búsqueda intensiva por si algún paciente con sus características está sin identificar.

El malagueño con la nota más alta

Jesús Saldaña ya fue noticia hace más de diez años. El malagueño obtuvo la nota más alta de Selectividad de la provincia de Málaga en 2013, consiguiendo entrar en la carrera que más tarde le permitió desempeñar su trabajo: medicina. Un 13,81 fue lo que le llevó a estudiar Medicina en la Universidad de Málaga.

Actualmente, se encuentra en el quinto año de residencia en el Servicio de Cardiología del Hospital La Paz.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sin pescado fresco a partir del lunes: Los pescadores andaluces se suman al paro y amarran la flota contra la UE
  2. Funcionarios de la Junta de Andalucía trabajando a 13 grados: 'Los compañeros van con los plumas puestos
  3. Los alquileres de viviendas cambian en Andalucía desde el 24 de enero: la nueva ley suprime el depósito oficial de fianzas
  4. El viernes empeorará el tiempo en Andalucía: lluvias y tormentas barrerán la comunidad con nuevos frentes
  5. Buenas noticias en medio de la tragedia: localizada con vida Miriam Albarico, la joven de Huelva que viajaba en el Alvia accidentado en Adamuz
  6. El Ministerio frena el convenio con la Junta de Andalucía para la presa de Alcolea: 'El proyecto está desfasado
  7. Tragedia en Córdoba: grave accidente ferroviario al descarrilar dos trenes de Iryo y Alvia
  8. Los pantanos del Guadalquivir, clave para Sevilla, encadenan seis semanas de subida: estas son las cifras

Un médico malagueño, entre los desaparecidos tras el accidente de Adamuz

Un médico malagueño, entre los desaparecidos tras el accidente de Adamuz

Una niña de 6 años, la única superviviente de una familia de Punta Umbría en el accidente de tren de Córdoba

Una niña de 6 años, la única superviviente de una familia de Punta Umbría en el accidente de tren de Córdoba

La alta velocidad entre Sevilla y Madrid estará suspendida hasta el 2 de febrero: estas son las alternativas de Renfe

La alta velocidad entre Sevilla y Madrid estará suspendida hasta el 2 de febrero: estas son las alternativas de Renfe

Accidente de trenes en Adamuz: al menos 40 muertos, 43 desaparecidos y un centenar de heridos en un impacto de veinte segundos

Accidente de trenes en Adamuz: al menos 40 muertos, 43 desaparecidos y un centenar de heridos en un impacto de veinte segundos

La angustia de los familiares de la tragedia de Adamuz: Josefa volvía a Huelva junto a su hija Ana, Ricardo acompañó a sus opositores...

La angustia de los familiares de la tragedia de Adamuz: Josefa volvía a Huelva junto a su hija Ana, Ricardo acompañó a sus opositores...

Las cifras del accidente de trenes de Adamuz un día después : 527 pasajeros, 43 denuncias por desapariciones y 40 fallecidos

Las cifras del accidente de trenes de Adamuz un día después : 527 pasajeros, 43 denuncias por desapariciones y 40 fallecidos

Andalucía se llenará de lluvias con la llegada de una borrasca atlántica que entrará por el oeste y durará varios días

Andalucía se llenará de lluvias con la llegada de una borrasca atlántica que entrará por el oeste y durará varios días

La tragedia de Adamuz revive el dolor de El Cuervo 54 años después: un choque frontal entre dos trenes dejó 86 muertos y más de 150 heridos

La tragedia de Adamuz revive el dolor de El Cuervo 54 años después: un choque frontal entre dos trenes dejó 86 muertos y más de 150 heridos
Tracking Pixel Contents