El pescado fresco vuelve en Andalucía a partir del miércoles: acuerdo para que la flota pesquera retome su actividad

Tras el paro de este lunes, la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras ha anunciado un principio de acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Pesca para resolver los problemas relacionados con los nuevos controles de la UE. Por tanto, la previsión es que el sector retome la actividad este próximo martes "conforme los puertos lo vayan considerando oportuno, tras la paralización de este lunes", ha concluido. De esta forma, el miércoles las pescaderías podrán retomar su actividad con normalidad.

"El sector pesquero ha quedado satisfecho con las soluciones acordadas con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para resolver los problemas relacionados con los nuevos controles de la Unión Europea (UE). Donde más problemas teníamos era en la hora de comunicación del tránsito de entrada a puerto, eso queda eliminado (lo de las cuatro horas y las dos y media). Hay que hacerlo en el momento que el barco ponga rumbo a puerto, sin ningún margen horario", ha explicado el presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape), José María Gallart.

Estas declaraciones se han producido tras mantener una reunión con la secretaria general de Pesca, Isabel Artime, en la que estaban representados tanto la federación como una persona por provincia para que estuvieran presentes todas las sensibilidades. "Se ha solucionado una gran problemática de forma satisfactoria", apuntó.

No obstante, el presidente de Faape ha indicado que seguirán trabajando en el reglamento de control, que "es mucho más complejo en muchos sentidos", pero que ahora la prioridad era solucionar "la declaración de a bordo" que "la verdad es que hay que agradecer el esfuerzo y el trabajo de la secretaría".

Una jornada de paro

Fue el pasado 10 de enero entraron en vigor obligaciones previstas en la aplicación del nuevo Reglamento Europeo de Control de la Pesca, que la flota nacional veía "imposible" de cumplir, tales como el diario de pesca electrónico, el pesaje a bordo de especies con un 20% de error o tener que comunicar la llegada a puerto cuatro horas antes.

Ante esta situación, el sector pesquero andaluz se sumó este lunes a la huelga general a nivel nacional contra el nuevo Reglamento europeo de Control Pesquero (UE 2023/2842) con la amenaza de que las protestas continuarían si no había acuerdo.

Tras una jornada con los barcos amarrados y concentraciones convocadas en los principales puertos, las movilizaciones se han desconvocado tras alcanzarse un acuerdo con el Ministerio en una posición común ante la normativa europea.