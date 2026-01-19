Piden donar sangre para las víctimas del tren de Adamuz: estos son los puntos en Sevilla donde acudir

El Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha lanzado un llamamiento a la ciudadanía para seguir donando sangre de forma “escalonada”, subrayando que esta colaboración es clave para anticiparse a las necesidades sanitarias de los próximos días en la atención a las decenas de heridos tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

Llamamiento del SAS tras el accidente ferroviario

En un mensaje publicado en X y recogido por Europa Press, la Consejería de Sanidad aclara que “las necesidades actuales de hemoderivados están cubiertas”, pero insiste en que “la donación de sangre sigue siendo esencial para anticiparnos a las necesidades de los próximos días”. El Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, donde permanece ingresado el grueso de los heridos, ha agradecido la solidaridad ciudadana y ha pedido “seguir colaborando de forma organizada y responsable”.

Reservas de sangre tras el periodo navideño

Hace tan sólo unos días, el SAS ya había realizado un llamamiento a la donación de sangre y plaquetas para reponer las reservas del sistema público tras las Navidades, cuando se situaron en torno a la mitad de lo necesario. Según fuentes de la Consejería, las reservas se mantienen “bajas después de tres semanas con festivos”, aunque la previsión es que se recuperen progresivamente “en la medida en que se vaya normalizando el ritmo de donaciones”.

Datos de donación en Andalucía

Las donaciones de sangre total, plasma y plaquetas realizadas en 2025 ascienden a 272.413. La Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células (Ramttc) impulsó la campaña navideña ‘Comienza tu tradición navideña’, una iniciativa destinada especialmente a jóvenes y nuevos donantes, con el objetivo de integrar la donación de sangre y plasma como un gesto solidario habitual en fechas señaladas.

Puntos de donación de sangre en Sevilla Lunes 19 de enero Sevilla – Parroquia San Sebastián

– Parroquia San Sebastián Horario: de 17:00 a 21:00 horas

Sevilla – Edificio Administrativo de Los Bermejales

– Edificio Administrativo de Los Bermejales Horario: de 09:00 a 13:30 horas

Sevilla – IES Llanes

– IES Llanes Horario: de 09:00 a 13:30 horas

San Juan de Aznalfarache – Centro de Bienestar Social

– Centro de Bienestar Social Horario: de 17:00 a 21:00 horas Martes 20 de enero Burguilos – AGQ Labs

– AGQ Labs Horario: de 10:00 a 13:30 horas

Sanlúcar la Mayor – CEIP San Eustaquio

– CEIP San Eustaquio Horario: de 16:30 a 21:00 horas

Sevilla – Cesur Cartuja

– Cesur Cartuja Horario: de 09:00 a 13:30 horas

Sevilla – Parroquia San Sebastián

– Parroquia San Sebastián Horario: de 16:00 a 20:00 horas Miércoles 21 de enero Sevilla – IES Torreblanca

– IES Torreblanca Horario: de 09:00 a 13:30 horas

Sevilla – IES Virgen de los Reyes

– IES Virgen de los Reyes Horario: de 09:00 a 13:30 horas

Sevilla – Cesur Estadio de la Cartuja (Puerta 5)

– Cesur Estadio de la Cartuja (Puerta 5) Horario: de 09:00 a 13:30 horas

Dos Hermanas – Hermandad Oración en el Huerto

– Hermandad Oración en el Huerto Horario: de 17:00 a 21:00 horas Jueves 22 de enero Alcalá del Río – Hermandad de la Vera Cruz

– Hermandad de la Vera Cruz Horario: de 17:00 a 21:00 horas

Alanís – Consultorio Médico

– Consultorio Médico Horario: de 18:00 a 21:00 horas

Coria del Río – Centro de Mayores Huerta Rita

– Centro de Mayores Huerta Rita Horario: de 17:00 a 21:00 horas

Los Corrales – Casa de la Cultura

– Casa de la Cultura Horario: de 17:30 a 21:00 horas Viernes 23 de enero Sevilla – Hermandad de Torreblanca

– Hermandad de Torreblanca Horario: de 17:00 a 21:00 horas

Huérvar – Centro de Salud

– Centro de Salud Horario: de 17:00 a 21:00 horas

Sevilla – Parroquia Sagrada Familia

– Parroquia Sagrada Familia Horario: de 17:00 a 21:00 horas

Coria del Río – Centro de Mayores Huerta Rita

– Centro de Mayores Huerta Rita Horario: de 17:00 a 21:00 horas

Dónde donar sangre en Andalucía

Las donaciones pueden realizarse tanto en los puntos fijos de las capitales y principales ciudades como en las unidades móviles, que recorrerán municipios y pedanías de las ocho provincias andaluzas. La coordinación de la Red Andaluza de Medicina Transfusional permite que la sangre y sus componentes lleguen allí donde se necesitan, “funcionando como un único sistema sanitario al servicio de toda Andalucía”. En Sevilla se puede acudir al Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Sevilla, en la Avenida Manuel Siurot s/n (junto al Hospital Virgen del Rocío), Sevilla de lunes a viernes de 08:00 a 21:00; sábados de 09:00 a 15:00 horas.

Información actualizada para donantes

La información sobre lugares y horarios de donación está disponible en las redes sociales de los centros de transfusión, en la web del Servicio Andaluz de Salud dentro del apartado ‘Donar Sangre’, y a través de la aplicación Dona Sangre Andalucía, la app oficial de la sanidad pública andaluza, disponible de forma gratuita para Android e iOS.