Piden donar sangre para las víctimas del tren de Adamuz: estos son los puntos en Sevilla donde acudir
Aunque las necesidades de hemoderivados están cubiertas, el SAS insiste en la importancia de la donación de sangre para anticiparse a las necesidades sanitarias de los próximos días
El Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha lanzado un llamamiento a la ciudadanía para seguir donando sangre de forma “escalonada”, subrayando que esta colaboración es clave para anticiparse a las necesidades sanitarias de los próximos días en la atención a las decenas de heridos tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).
Llamamiento del SAS tras el accidente ferroviario
En un mensaje publicado en X y recogido por Europa Press, la Consejería de Sanidad aclara que “las necesidades actuales de hemoderivados están cubiertas”, pero insiste en que “la donación de sangre sigue siendo esencial para anticiparnos a las necesidades de los próximos días”. El Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, donde permanece ingresado el grueso de los heridos, ha agradecido la solidaridad ciudadana y ha pedido “seguir colaborando de forma organizada y responsable”.
Reservas de sangre tras el periodo navideño
Hace tan sólo unos días, el SAS ya había realizado un llamamiento a la donación de sangre y plaquetas para reponer las reservas del sistema público tras las Navidades, cuando se situaron en torno a la mitad de lo necesario. Según fuentes de la Consejería, las reservas se mantienen “bajas después de tres semanas con festivos”, aunque la previsión es que se recuperen progresivamente “en la medida en que se vaya normalizando el ritmo de donaciones”.
Datos de donación en Andalucía
Las donaciones de sangre total, plasma y plaquetas realizadas en 2025 ascienden a 272.413. La Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células (Ramttc) impulsó la campaña navideña ‘Comienza tu tradición navideña’, una iniciativa destinada especialmente a jóvenes y nuevos donantes, con el objetivo de integrar la donación de sangre y plasma como un gesto solidario habitual en fechas señaladas.
Puntos de donación de sangre en Sevilla
Lunes 19 de enero
- Sevilla – Parroquia San Sebastián
- Horario: de 17:00 a 21:00 horas
- Sevilla – Edificio Administrativo de Los Bermejales
- Horario: de 09:00 a 13:30 horas
- Sevilla – IES Llanes
- Horario: de 09:00 a 13:30 horas
- San Juan de Aznalfarache – Centro de Bienestar Social
- Horario: de 17:00 a 21:00 horas
Martes 20 de enero
- Burguilos – AGQ Labs
- Horario: de 10:00 a 13:30 horas
- Sanlúcar la Mayor – CEIP San Eustaquio
- Horario: de 16:30 a 21:00 horas
- Sevilla – Cesur Cartuja
- Horario: de 09:00 a 13:30 horas
- Sevilla – Parroquia San Sebastián
- Horario: de 16:00 a 20:00 horas
Miércoles 21 de enero
- Sevilla – IES Torreblanca
- Horario: de 09:00 a 13:30 horas
- Sevilla – IES Virgen de los Reyes
- Horario: de 09:00 a 13:30 horas
- Sevilla – Cesur Estadio de la Cartuja (Puerta 5)
- Horario: de 09:00 a 13:30 horas
- Dos Hermanas – Hermandad Oración en el Huerto
- Horario: de 17:00 a 21:00 horas
Jueves 22 de enero
- Alcalá del Río – Hermandad de la Vera Cruz
- Horario: de 17:00 a 21:00 horas
- Alanís – Consultorio Médico
- Horario: de 18:00 a 21:00 horas
- Coria del Río – Centro de Mayores Huerta Rita
- Horario: de 17:00 a 21:00 horas
- Los Corrales – Casa de la Cultura
- Horario: de 17:30 a 21:00 horas
Viernes 23 de enero
- Sevilla – Hermandad de Torreblanca
- Horario: de 17:00 a 21:00 horas
- Huérvar – Centro de Salud
- Horario: de 17:00 a 21:00 horas
- Sevilla – Parroquia Sagrada Familia
- Horario: de 17:00 a 21:00 horas
- Coria del Río – Centro de Mayores Huerta Rita
- Horario: de 17:00 a 21:00 horas
Dónde donar sangre en Andalucía
Las donaciones pueden realizarse tanto en los puntos fijos de las capitales y principales ciudades como en las unidades móviles, que recorrerán municipios y pedanías de las ocho provincias andaluzas. La coordinación de la Red Andaluza de Medicina Transfusional permite que la sangre y sus componentes lleguen allí donde se necesitan, “funcionando como un único sistema sanitario al servicio de toda Andalucía”. En Sevilla se puede acudir al Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Sevilla, en la Avenida Manuel Siurot s/n (junto al Hospital Virgen del Rocío), Sevilla de lunes a viernes de 08:00 a 21:00; sábados de 09:00 a 15:00 horas.
Información actualizada para donantes
La información sobre lugares y horarios de donación está disponible en las redes sociales de los centros de transfusión, en la web del Servicio Andaluz de Salud dentro del apartado ‘Donar Sangre’, y a través de la aplicación Dona Sangre Andalucía, la app oficial de la sanidad pública andaluza, disponible de forma gratuita para Android e iOS.
