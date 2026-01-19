Pilar Miranda, alcaldesa de Huelva, sobre el descarrilamiento del Alvia: "Es un momento delicado y hay mucho sufrimiento"

Pilar Miranda, alcaldesa de Huelva, ha comparecido ante los medios en la estación onubense, a donde se ha trasladado a primera hora de la noche para dar apoyo a los familiares de los viajeros del Alvia descarrilado en Adamuz. La regidora ha comparecido acompañada de la subdelegada del Gobierno en la provincia, María José Rico, y ha dejado claro con respecto a si todos los fallecidos son onubenses: "No nos han informado de eso. No queremos adelantar datos que puedan confundir a la familia en un momento tan delicado donde hay tanto sufrimiento".

La regidora ha señalado que es "un día muy duro, un suceso terrible" y se quiso poner al lado de las familias, "de todas esas personas que están esperando noticias sobre sus familiares, que son muchas y ojalá nos siga aumentando el número de fallecidos".

A las dos de la madrugada, hora de la comparecencia, la alcaldesa no podía dar datos, pero sí quiso "agradecer a Cruz Roja, Policía Nacional, Policía Local, a Protección Civil que rápidamente se han puesto a disposición".

La regidora insistió en que están poniendo todos los medios que tienen a su disposición: "Huelva está totalmente consternada y daremos información cuando nos vaya llegando. Sabemos, nos van indicando puntualmente, los trabajos que se están desarrollando, pero ahora mismo hay dos trenes y muchas personas, muchos pasajeros. Hasta que tengamos información estaremos acompañando a las familias y ojalá pues no haya más fallecidos y que los heridos pues puedan seguir adelante".

Miranda agradeció igualmente el trabajo al pueblo de Adamuz. "Se está portando muy bien y yo quiero agradecer como alcaldesa y como vecina de Huelva ese trabajo y esa implicación de bomberos, del personal sanitario, de la Guardia Civil que están trabajando todos unidos para intentar salvar vidas".

Cuestionada acerca de cómo será la logística para que los viajeros que se encuentran bien vuelvan a casa, Miranda dejó que fuera Rico quien lo explicara: "Todas las personas que estén bien y ya se hayan podido mover por su propio pie, igual que salieron las 300 personas de Iryo bien, van a poder ser trasladadas y pueden volver a su lugar de origen". Por el momento, eso sí, se desconoce el cómo y el cuándo. "No quiero aventurarme".

Anteriormente, Rico había trasladado sus muestras de condolencia a todas las familias de las personas que han fallecido. "Desgraciadamente, la cifra todavía no está cerrada". "Quería agradecer, cómo no, la labor de la guardia civil, bomberos, protección civil, el personal sanitario y también agradecer al pueblo de Adamuz que a través de esas personas que han recogido en ese polideportivo y les han facilitado medios están cuidando de todos ellos", apuntó.

"Yo apelo a la tranquilidad, a la sensatez dentro de la gravedad, dentro del riesgo, reitero nuestras más sentidas condolencias y el dolor en este momento tan triste de acompañamiento de las familias, pero seguimos trabajando para intentar que las personas que ya están bien vuelvan pronto a Huelva", zanjó Rico.