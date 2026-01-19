El pueblo de Punta Umbría busca a seis personas desaparecidas en el accidente de Adamuz: "No perdemos la esperanza"

La localidad de Punta Umbría, en Huelva, afronta con enorme tristeza la tragedia del Alvia destino Huelva que se vio involucrado en la tragedia ferroviaria de este domingo en Adamuz (Huelva). "Estamos muy tristes porque ha sido una tragedia increíble. La verdad es que es impresionante las noticias que llegan", aseguró el alcalde de la localidad onubense (16.281 habitantes), José Carlos Hernández Cansino (UPU).

"Aquí en Punta Umbría estamos muy preocupados, pero a la vez también pensando y teniendo esperanza", señaló el regidor en unas declaraciones a los medios de comunicación. Numerosas personas de esta localidad costera de Huelva iban en el Alvia que debía llegar a las diez de la noche a la estación onubense desde Madrid y que dejó a decenas de pasajeros por el camino tras descarrilar un Iryo y chocar con este tren a la altura de Adamuz (Córdoba), en un accidente que de momento tiene 39 víctimas mortales confirmadas y aún decenas de desaparecidos. Muchas de las personas de esta localidad están heridas, en la mayoría de los casos leves, y ya llegaron anoche en autobús al pueblo. Hay seis personas de las que todavía no hay noticias. "A esta hora desconocemos, por tanto no está en ninguno de los fallecidos ni en heridos, simplemente no se tiene constancia de dónde están", aclaró el alcalde.

Pruebas de ADN

Se están haciendo pruebas de ADN "por si acaso fueran personas de las que están ingresadas o en UCI sin documentación" para poder verificar su identidad. "A esa esperanza lógicamente nos agarramos y se agarran también los familiares. Y no obstante, pues como digo, en esa esperanza vivimos", señaló Hernández Cansino.

El alcalde se resiste a declarar el luto y a poner señales de luto, para mantener viva la esperanza para esas familias de las personas que no aparecen. El Ayuntamiento ha anulado su presencia en Fitur, como también ha avanzado ya el consistorio de Huelva y la Diputación.

"Especialmente estamos muy sensibilizados porque precisamente una de las presentaciones que teníamos en Fitur era el centro de William Martin y precisamente el trabajo del vídeo que se iba a presentar nos lo tenían que entregar esta mañana. Desgraciadamente la persona encargada a la que se le contrató es a María Clauss y Óscar Toro. Son familias también muy vinculadas a este municipio, estamos especialmente tristes. Seguimos pendientes de las familias, esperando que tengamos noticias”, señaló el regidor.

Los desaparecidos

Los desaparecidos son personas conocidas en Punta Umbría. “Un importante funcionario municipal” y también “personas vinculadas al sector pesquero, al mercado de abastos, a familias relacionadas con el sector, familiares de armadores y, bueno, y también al trabajador que teníamos este verano en la zona”.

“En la provincia de Huelva somos casi una gran familia y todos sabemos que conforme se vayan conociendo las víctimas, pues vamos a saber que siempre alguien, todos vamos a tener a alguien conocido, algún amigo, algún familiar, alguien muy cercano, que sin duda es que toda la provincia estamos de luto”, aseguró Hernández. “Permitidme que me quede con la esperanza de que las personas de Punta Umbría, de las que todavía no tenemos noticias, esperemos que esas noticias terminen siendo buenas. Hay supervivientes que nos dicen que llegaron ya anoche”, aseguró.

Algunos de los supervivientes se encontraron ya esta noche con sus familias. Presentan heridas como un brazo fracturado pero "eso fue una alegría tremenda". "Tenemos noticias de personas que estuvieron también en un congreso, en un evento de una empresa farmacéutica en la que trabajan también conocidas chicas de Punto Umbría y que ya están aquí desde anoche y, gracias a Dios, pues están bien", agregó el alcalde. "O incluso un hermano de un policía local también está ya aquí con su mujer aunque por segundos pensaron que había fallecido", contó como historias de esperanza. "Vamos a confiar", concluyó.