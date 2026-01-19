Accidente de trenes en Adamuz: al menos 40 muertos, 43 desaparecidos y un centenar de heridos en un impacto de veinte segundos

La tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba) siguió aumentando sus cifras y los peores pronósticos se fueron confirmando ante la consternación y el dolor infinito de un país que ha decretado tres días de luto. 24 horas después de que dos trenes chocaran a su paso por la provincia cordobesa, tras descarrilar por la cola un Iryo de Málaga a Madrid y empotrarse contra los tres primeros vagones de un Alvia de Madrid a Huelva, la cifra de fallecidos alcanzó las 40 víctimas. El balance desgraciadamente no está cerrado. Los últimos datos oficiales señalan que hay 41 personas ingresadas, 37 adultos y 4 niños, cinco están en la UCI. En total 120 heridos en el primer siniestro de la alta velocidad en España.

La incógnita sigue en el número de desaparecidos, lo que hace temer porque haya más víctimas. La Junta de Andalucía admite que hay disparidad entre las denuncias por desapariciones recibidas de las familias, el número real de personas que iban en los tres vagones del Alvia que cayeron por un terraplén, convertidos en un amasijo de hierros, y los hospitalizados. Las primeras informaciones oficiales del Ministerio de Transportes señalaron que en esos dos primeros vagones viajaban unas 53 personas.

El Instituto de Medicina Legal de Córdoba ha recibido ya un total de 37 cuerpos del total de personas fallecidas y se han presentado hasta el momento 43 denuncias de desapariciones tanto en las comandancias de Huelva, como en las de Madrid, Málaga, Córdoba y Sevilla. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, aseguró, en Hora 25 de la SER, que entre esos desaparecidos se cuentan ya muchas de las víctimas mortales contabilizadas y que la cifra podría estabilizarse ahí.

Se desconoce cuáles son las causas del dramático accidente que ha sacudido España y que han provocado muestras de pésame y dolor más allá de sus fronteras. Todos los testimonios apuntan a que fueron cuestión de segundos en los que el Iryo comenzó a temblar con fuertes sacudidas y se apagó la luz. El presidente de Renfe, Álvaro Fernández de Heredia, descartó casi por completo el fallo humano y apuntó a dos líneas de investigación: un problema en la vía, en la infraestructura, que sería responsabilidad de Adif, o un fallo en el material móvil de Iryo, en la máquina de la compañía italiana. La tragedia se desencadenó en 20 segundos. Aún no hay causa oficial. El número de viajeros a bordo de ambos trenes, según han informado las compañías, era de 300 en el tren Iryo y 186 en el Alvia.

No dio tiempo a frenar

En condiciones normales cuando hay un obstáculo en la vía se bloquea el tren, se impide la circulación y se activa el frenado de emergencia del tren. Al Alvia, que debía haber llegado a las diez de la noche a la estación de Huelva y que deja en esta provincia un reguero infinito de dolor, no le dio tiempo: "Al parecer, el intervalo de tiempo entre un tren y otro que se cruzaban en sentidos contrarios ha sido de 20 segundos y, por lo tanto, es imposible que actúe ese mecanismo, ya que es el tiempo de activar el frenado y resulta demasiado tarde". El Iryo había sido revisado el pasado 15 de enero y el tramo de la vía donde se produjo el "extraño" accidente, una recta donde la velocidad no era excesiva, "unos 200 kilómetros hora", estaba recién reparado hace ocho meses tras una inversión en esa zona de 700 millones de euros.

Quedan meses para determinar qué ha pasado y todos los responsables políticos aseguran que se llegará hasta el final. La alta velocidad a Madrid está suspendida hasta el próximo viernes, esta semana no circularán trenes en el trayecto desde Andalucía. Las conexiones estarán afectadas hasta el 2 de febrero. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado del ministro de Transportes, Óscar Puente, y la vicepresidenta María Jesús Montero recorrieron la zona cero de la tragedia. Allí está desplazado el presidente de la Junta y el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz. Las muestras de coordinación y lealtad institucional se repitieron durante toda la jornada mientras se seguían excarcelando cuerpos de los trenes siniestrados.

Un amasijo de hierros

El rescate ha sido muy difícil porque los vagones de Alvia que, tras chocar cayeron a plomo cuatro metros, están destrozados. La Guardia Civil habilitó varios puntos en Adamuz y en Córdoba para tomar muestras de ADN a los familiares de desaparecidos que permitieran identificar cadáveres o personas hospitalizadas en estado grave. Se tuvo que esperar una grúa de gran tonelaje y tamaño para poder levantar la mole de hierro en la que quedaron convertidos los primeros convoyes del tren destino a Huelva y se valoró partir en dos el tren para acceder a los cuerpos atrapados. Desde primera hora, el presidente andaluz dejó claro que la esperanza en encontrar víctimas vivas en esos vagones era mínima.

Huelva, epicentro del dolor

La zona cero de la tragedia está en Adamuz, Córdoba, pero el epicentro del dolor se sitúa en Huelva. La provincia vive su duelo con profundo pesar ante las decenas de víctimas. El día fue poniendo rostros a la tragedia. Los compañeros Óscar Toro y María Clauss, periodista y fotógrafa queridos y respetados por toda la profesión, que dejó al gremio con el alma rota. Una niña de seis años superviviente y el resto de la familia completa, cuatro miembros, fallecidos, los Zamorano Álvarez, que volvían de un fin de semana en la capital para ver al Real Madrid. Muchos pueblos de Huelva sobrecogidos sin querer perder la esperanza pero castigados por la información que llegaba desde el lugar del accidente. Confusión con los desaparecidos, padres que se agarraban a cualquier noticia que diera esperanza para volver a caer en el negro pozo de la falta de información que hace prever lo peor. Un grupo de opositores de instituciones penitenciarias que volvían de Madrid tras mucho tiempo de esfuerzo y preparación para sus exámenes.

Los Reyes viajarán este martes a Córdoba. Las redes repletas de llamadas de auxilio, desesperadas, pidiendo por favor noticias de personas desaparecidas que iban en esos dos vagones. El luto oficial no sirve para mitigar ese dolor. Los testimonios de personas que se habían salvado por minutos o los desaparecidos que iban contactando con sus familiares para decir que estaban vivos solo aliviaban a unos pocos. El duelo todavía necesita mucho tiempo, casi tanto como piden las autoridades para poner negro sobre blanco qué paso, qué falló, por qué esta tragedia.