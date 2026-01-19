La Universidad CEU Fernando III y el Real Club Recreativo de Huelva firman un convenio de colaboración para impulsar las prácticas formativas de sus alumnos

La Universidad CEU Fernando III y el Real Club Recreativo de Huelva, S.A.D. han suscrito un convenio de colaboración con el objetivo de establecer cauces estables de cooperación que hagan posible la realización de prácticas curriculares y extracurriculares para los estudiantes de la universidad.

Este acuerdo está especialmente orientado a facilitar las prácticas de los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida y del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, reforzando así la formación práctica y la empleabilidad de los futuros profesionales de estas áreas. Ambas entidades han manifestado su interés común en seguir ampliando esta colaboración, con el espíritu de hacerla extensible a otros grados de la Universidad CEU Fernando III y a distintos centros de CEU Andalucía.

En el marco del convenio, las partes se comprometen a aportar los medios humanos, materiales y técnicos de los que dispongan y que consideren oportunos para el adecuado desarrollo de las actividades formativas previstas, fomentando una relación directa entre la universidad y el mercado laboral. Un paso que refleja el compromiso del deporte andaluz con el sector educativo y las oportunidades laborales de la juventud.

Un salto hacía una formación práctica y de calidad

El convenio ha sido firmado por José Alberto Parejo Gámir, rector de la Universidad CEU Fernando III; Antonio Cañas Fuentes, gerente de la Universidad CEU Fernando III; y Adrián Fernández Romero, presidente del Real Club Recreativo de Huelva, S.A.D.

El decano de la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida, Felipe Martínez Alcalá, ha destacado al respecto que “este acuerdo permite a nuestros estudiantes completar su formación académica con experiencias reales en un entorno profesional, inculcando valores como el espíritu de sacrificio, la disciplina y la cooperación, fundamentales tanto en el ámbito de la salud como en el deportivo”.

Por su parte, el decano de la Facultad de Humanidades, Educación y Deporte, Álvaro Lama, ha subrayado que “esta colaboración con una entidad emblemática en Andalucía como el Recreativo de Huelva refuerza la formación integral de nuestros alumnos, al tiempo que abre nuevas oportunidades de empleo y desarrollo profesional”.

Adrián Fernández Romero, presidente del Real Club Recreativo de Huelva S.A.D., ha señalado que “este convenio supone un paso importante para el Club en su compromiso con la formación y el desarrollo profesional de los jóvenes. La colaboración con la Universidad CEU Fernando III permite poner a disposición de sus estudiantes un entorno real de aprendizaje, facilitando la adquisición de experiencia práctica y el conocimiento directo del ámbito deportivo. Además, este acuerdo refuerza la vocación social del Club y nuestra apuesta por generar oportunidades para el talento joven, sentando las bases para futuras líneas de colaboración con el ámbito universitario”.

Con este convenio, la Universidad CEU Fernando III y el Real Club Recreativo de Huelva consolidan una alianza estratégica basada en la formación, los valores del deporte y la generación de nuevas oportunidades laborales, sentando las bases para seguir ampliando en el futuro la colaboración entre ambas instituciones.